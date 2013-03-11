به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق برزنوني صبح دوشنبه در مراسم بازنشستگان سالجاری اداره کل راه آهن شمالشرق در شاهرود، يكي از راه هاي استفاده از تجربه ارزشمند اين قشر را مكتوب كردن خاطرات و تجارب توسط خود فرد بازنشسته ذکر کرد و افزود: هدف از مستند سازي و آرشيو این خاطرات در نهايت استفاده آموزشي از آن است.

وی افزود: از جمله كارهايي كه منافع زيادي به همراه خواهد داشت برنامه ريزي براي گردهمايي ساليانه بازنشسته ها است، سعي ما هم بر اين است تا در آینده با دعوت از بازنشستگان عزيز، امكان ديدار آنها باهم و با همكاران شاغل را فراهم آوريم.

مدير كل راه آهن شمالشرق همچنین با اشاره به اتصال ايستگاه راه آهن دامغان به شبكه فيبر نوری، افزود: راه اندازي اتوماسيون گراف سيروحرکت در راستاي نظارت بيشتر، تسريع در امور و ايمني بيشتر سير قطارها و راه اندازي سيستم اتوماسيون اداري و ايجاد امكان صدور بليط اداري در راستاي تكريم ارباب رجوع و خصوصا همكاران بازنشسته از جمله فواید انجام اين پروژه است.

برزنونی در خاتمه، راه اندازي گراف سيروحرکت براي پانل محلي (ترافيک) دامغان و مديريت راهبري قطارها در شرايط خاص، راه اندازي گراف سير و حرکت براي اطلاعات ايستگاه دامغان در راستاي تكريم مسافران محترم و زوار گرانقدر امام رئوف حضرت علي ابن موسي الرضا(ع) را از دیگر فواید اتصال ايستگاه راه آهن دامغان به شبكه فيبر نوري عنوان کرد.

بنابر این گزارش: در این مراسم از زحمات 44 بازنشسته اداره کل راه آهن شمالشرق با اهداي لوح ياد بود و هديه ويژه مدير عامل راه آهن جمهوري اسلامي ايران تجليل و قدرداني شد.