  1. حوزه و دانشگاه
۲۱ اسفند ۱۳۹۱، ۱۰:۰۵

آغاز ثبت نام یک رشته جدید در کارشناسی ارشد پزشکی/ برگزاری آزمون در خرداد 91

آغاز ثبت نام یک رشته جدید در کارشناسی ارشد پزشکی/ برگزاری آزمون در خرداد 91

مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت اعلام کرد: کلیه افرادی که موفق به ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی در مهلت مقرر نشده اند می توانند از امروز 21 اسفند تا 23 اسفند فرصت دارند اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبانی که ثبت نام کرده و اطلاعات ارسالی آنها نیاز به تغییر و ویرایش دارد می توانند در روزهای 21 تا 23 اسفندماه نسبت به ویرایش یا تکمیل مدارک خود اقدام کنند.

رشته تاریخ علوم پزشکی رشته جدیدی است که به رشته های امتحانی افزوده شده و متقاضیان می توانند نسبت به ثبت نام یا ویرایش و تغییر رشته قبلی خود در تاریخ اعلام شده از طریق سایت مرکز سنجش اقدام کنند.

دانشگاه های علوم پزشکی تهران، شهیدبهشتی، شاهد، شیراز و موسسه مطالعات تاریخ پزشکی طب اسلامی و مکمل در این رشته امتحانی دانشجو می پذیرند. دارندگان مدرک کارشناسی در کلیه رشته ها می توانند در این رشته شرکت کنند.

آزمون روزهای 9 و 10 خردادماه 91 در دو نوبت برگزار شده و 6 شهریور ماه نتایج نهایی اعلام می شود.

 

کد مطلب 2016078

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