  1. حوزه و دانشگاه
۱۵ اسفند ۱۳۹۱، ۹:۳۳

رئیس مرکز سنجش پزشکی خبر داد:

تمدید مهلت ثبت نام در کارشناسی ارشد پزشکی/ ایجاد یک رشته جدید

تمدید مهلت ثبت نام در کارشناسی ارشد پزشکی/ ایجاد یک رشته جدید

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت اعلام کرد: کلیه افرادی که موفق به ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی در مهلت مقرر نشده اند می توانند در تاریخ 21 تا 23 اسفندماه نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

دکتر جبرائیل نسل سراجی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همچنین داوطلبانی که ثبت نام کرده و اطلاعات ارسالی آنها نیاز به تغییر و ویرایش دارد می توانند در روزهای 21 تا 23 اسفندماه نسبت به ویرایش یا تکمیل مدارک خود اقدام کنند.

وی افزود: رشته تاریخ علوم پزشکی نیز رشته جدیدی است که به رشته های امتحانی افزوده شده و متقاضیان می توانند نسبت به ثبت نام، یا ویرایش و تغییر رشته قبلی خود در تاریخ اعلام شده از طریق سایت مرکز سنجش اقدام کنند.

نسل سراجی اضافه کرد: دانشگاه های علوم پزشکی تهران، شهیدبهشتی، شاهد، شیراز و موسسه مطالعات تاریخ پزشکی طب اسلامی و مکمل در این رشته امتحانی دانشجو می پذیرند. دارندگان مدرک کارشناسی در کلیه رشته ها می توانند در این رشته شرکت کنند. 

کد مطلب 2011789

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