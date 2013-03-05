تمدید مهلت ثبت نام در کارشناسی ارشد پزشکی/ ایجاد یک رشته جدید

دکتر جبرائیل نسل سراجی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همچنین داوطلبانی که ثبت نام کرده و اطلاعات ارسالی آنها نیاز به تغییر و ویرایش دارد می توانند در روزهای 21 تا 23 اسفندماه نسبت به ویرایش یا تکمیل مدارک خود اقدام کنند.

وی افزود: رشته تاریخ علوم پزشکی نیز رشته جدیدی است که به رشته های امتحانی افزوده شده و متقاضیان می توانند نسبت به ثبت نام، یا ویرایش و تغییر رشته قبلی خود در تاریخ اعلام شده از طریق سایت مرکز سنجش اقدام کنند.

نسل سراجی اضافه کرد: دانشگاه های علوم پزشکی تهران، شهیدبهشتی، شاهد، شیراز و موسسه مطالعات تاریخ پزشکی طب اسلامی و مکمل در این رشته امتحانی دانشجو می پذیرند. دارندگان مدرک کارشناسی در کلیه رشته ها می توانند در این رشته شرکت کنند.