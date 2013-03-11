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۲۱ اسفند ۱۳۹۱، ۱۰:۳۵

یزدانپناه:

طرح تشدید نظارت بر مراکز عرضه فرآورده های خام دامی در کرمان اجرا می شود

طرح تشدید نظارت بر مراکز عرضه فرآورده های خام دامی در کرمان اجرا می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان کرمان از اجرای طرح تشدید نظارت بر مراکز تولید، توزیع و عرضه فرآورده های خام دامی طی ایام نوروز در کرمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی یزدانپناه با اشاره به اینکه دامپزشکی نقش مهمی در تامین بهداشت غذا و سلامت جامعه دارد گفت: با فرارسیدن ایام نوروز بازرسی ها و نظارتهای بهداشتی در سراسر نقاط شهرستان گسترده تر می شود.

وی با اشاره به اینکه طرح نظارتی ویژه این ایام از 26 اسفند ماه سالجاری آغاز می شود و تا 13 فروردین ماه سال آینده ادامه دارد، گفت: برای رفاه حال شهروندان در این ایام، یک اکیپ ثابت و دو اکیپ سیار که شامل 40 نفر از دامپزشکان، کارشناسان بهداشتی گوشت و ناظران شرعی شهرستان کرمان از ساعت هشت صبح تا هشت شب آماده خدمت رسانی هستند.

یزدانپناه با اشاره به بازرسی و نظارت بهداشتی از کشتارگاههای دام و طیور، مراکز عرضه، رستورانها، هتلها، قصابی ها، کارخانجات فرآوری، خودروهای حمل گوشت و فرآورده های خام دامی افزود: با توجه به اینکه بخشی از بیماری های مشترک ریشه در مصرف فرآورده های خام دامی آلوده و غیر بهداشتی دارند شهروندان عزیز باید، گوشت قرمز و سفید مورد نیاز خود را از مراکز معتبر تحت نظارت دامپزشکی تهیه کنند.

وی با بیان اینکه فرآورده های خام دامی از جمله گوشت، مرغ، ماهی و فرآورده های گوشتی نقش مهمی در تغذیه انسان دارند، گفت: این فرآورده ها در صورت عدم رعایت ضوابط و موازین بهداشتی در زنجیره سرد، زمان تولید، استحصال، فرآوری، حمل نقل، نگهداری، عرضه و حتی هنگام مصرف می توانند به علت فساد میکروبی، شیمیایی و سایر مخاطرات خود عامل بسیاری از بیماریها شوند.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان کرمان در پایان با اشاره به این نکته که شهروندان عزیز باید در هنگام خرید گوشت قرمز به لیبل و مهر بهداشتی دامپزشکی بر روی لاشه ها و تاریخ تولید و انقضا در محصولات پروتئینی بسته بندی توجه کنند، گفت: در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی در مراکز تولید، توزیع و عرضه فرآورده های خام دامی مراتب را به شبکه دامپزشکی کرمان اطلاع داده تا با افراد خاطی برابر قانون برخوردهای لازم صورت گیرد.
 

کد مطلب 2016079

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