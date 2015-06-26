مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزشکی در گفتگو با مهر با بیان اینکه طرح پیشسرد کردن لاشههای گاوی مهرماه سال قبل در تمامی کشتارگاههای دو استان تهران و البرز انجام شد، اظهارداشت: قرار شد به دنبال این اقدام در اردیبهشتماه ۹۴ این طرح برای لاشههای گوسفندی اجرا شود اما چون تجهیزات پیش سرد چند کشتارگاه در موعد مقرر کامل نشده بود، به درخواست آنها اجرای طرح دوماه به تعویق افتاد.
عباس عباسی با اشاره به اینکه هم اکنون تقریبا کلیه کشتارگاههای تهران و البرز به تجهیزات مورد نیاز مجهز شدهاند، اضافه کرد: از امروز جمعه کشتار پیش نیاز روز شنبه انجام خواهد شد و از فردا لاشههای سرد شده گوسفندی به بازار عرضه میشوند.
وی اضافه کرد: در طرح مذکور لاشه دام در پیشسرد کشتارگاهها به مدت ۲۴ ساعت در دمای صفر تا ۴ درجه سانتیگراد نگهداری میشود و سپس توسط ماشینهای سردخانهدار به قصابیها یا مراکز بستهبندی حمل میشوند.
عباسی درباره مباحث مطرح شده از سوی برخی مسئولان مبنی بر اینکه اجرای طرح پیشسرد کردن گوشت باعث افزایش قیمت آن در بازار خواهد شد، گفت: چنین اتفاقی رخ نمیدهد. کسانی که این مباحث را مطرح میکنند، مدعی هستند لاشههایی که در پیش سرد قرار میگیرند، وزن آنها کاهش پیدا میکند اما این موضوع صحت ندارد.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه قرار گرفتن لاشه در پیش سرد سبب از میان رفتن عوامل بیماریزایی خواهد شد که ممکن است در آن وجود داشته باشند، گفت: علاوه بر این، طی این فرایند گوشت تردتر و خوشطعمتر خواهد شد.
عباسی توصیه سازمان دامپزشکی به مردم را مورد اشاره قرار داد و اضافه کرد: مردم گوشت را مستقیما بعد از کشتار مصرف نکنند و حتما آن را ۲۴ ساعت در یخچال نگهداری کنند، ضمن اینکه جگر باید ۴۸ ساعت در یخچال نگهداری و سپس مصرف شود.
وی افزود: همچنین مردم گوشت مورد نیاز خود را از کشتارگاههایی که خارج از شبکه نظارتی دامپزشکی هستند، تهیه نکنند.
عباسی با بیان اینکه امعا و احشای دام از جمله کله پاچه و سیراب شیردان باید فرایند سرد و ترد شدن را طی کنند، اظهارداشت: در غیر اینصورت، مصرف کنندگان در معرض خطر ابتلا به بیماریهای مشترک بین انسان و دام قرار میگیرند.
مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزشکی ادامه داد: استان تهران که از مهر سال قبل اجرای این طرح در آنجا آغاز شد، آخرین حلقه زنجیره پیش سرد بوده و در تمام استانهای کشور کشتارگاههای صنعتی و برخی از کشتارگاههای سنتی که وابسته به شهرداری بودهاند، به تجهیزات پیش سرد مجهز شده بودند.
عباسی افزود: با آغاز عرضه لاشههای سرد شده گوسفندی از فردا، بیش از ۸۰ درصد دام کشتاری کشور بعد از قرار گرفتن در پیشسرد وارد بازار میشوند، ضمن اینکه از این پس ما برای کشتارگاههای تازه احداث شده که بدون زنجیره سرد باشند، پروانه بهرهبرداری بهداشتی صادر نخواهیم کرد.
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