530 واحد مسکن به مددجویان تحت پوشش بهزیستی سمنان تحویل شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا محقق پیش از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره بهزیستی شهرستان سمنان از ایجاد اشتغال برای 80 نفر مددجو طی سالجاری در این شهرستان خبر داد و گفت: 530 واحد مسکونی نیز به مددجویان واگذار شده است.

وی ضمن اشاره به اینکه 78 نفر پرسنل در اداره بهزیستی شهرستان سمنان بصورت رسمی، قراردادی، طرحی، پیمانی، روستایار اشتغال دارند، افزود: تعداد کل پرونده های توانبخشی در این اداره دو هزار 360 عدد است که 48 نفر آنها ضایعه نخاعی و 405 مورد آن نیز اعصاب و روان هستند.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان سمنان به 645 پرونده اجتماعی نیز اشاره کرد و گفت: مددکاران و روانشناسان در بخشهای مختلف، اورژانس اجتماعی، شبه خانواده و زنان، مهدهای کودک و ... به ارائه خدمت می پردازند.

محقق افزود: در واحد پیشگیری دو مرکز ژنتیک، پنج مرکز مشاوره، یک پایگاه دائمی سنجش بینائی، دو پایگاه سلامت اجتماعی و هفت مرکز ترک اعتیاد به ارائه خدمت می پردازند.

وی در پایان با اشاره به اینکه 28 مهد کودک هم اکنون در سطح شهرستان سمنان فعالیت می کنند تصریح کرد: چهار هزار و 800 کودک در این مهدها در حال سرویس گرفتن هستند.