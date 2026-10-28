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۶ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۵۲

تبریک تلفنی رئیس فدراسیون جهانی تیراندازی به علی دادگر

تبریک تلفنی رئیس فدراسیون جهانی تیراندازی به علی دادگر

رئیس فدراسیون جهانی تیراندازی در تماس تلفنی با علی دادگر، انتخاب مجدد وی به‌عنوان رئیس فدراسیون تیراندازی جمهوری اسلامی ایران را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس فدراسیون جهانی تیراندازی در تماس تلفنی با علی دادگر، انتخاب مجدد وی به‌عنوان رئیس فدراسیون تیراندازی جمهوری اسلامی ایران را تبریک گفت و برای او در مسیر پیش‌رو آرزوی موفقیت کرد.

در نخستین دقایق پایان مجمع انتخاباتی فدراسیون تیراندازی و انتخاب علی دادگر به‌عنوان رئیس این فدراسیون، لوچیانو روسی، رئیس فدراسیون جهانی تیراندازی در تماس تلفنی با وی، ضمن تبریک این انتخاب، برای دادگر در مسئولیت جدیدش آرزوی موفقیت کرد.

این تماس تلفنی بیانگر توجه ویژه فدراسیون جهانی تیراندازی به جایگاه تیراندازی ایران در این کنفدراسیون است.

تبریک رئیس فدراسیون جهانی در آغاز دوره جدید ریاست علی دادگر، می‌تواند زمینه افزایش ارتباطات سازنده‌ با نهاد بین‌المللی این رشته و بهره‌گیری از ظرفیت‌های همکاری در عرصه جهانی باشد.

کد مطلب 6993122

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