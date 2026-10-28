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۶ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۳۸

تجمع مردم یاسوج در دویست و چهل و دومین شب مقاومت

تجمع مردم یاسوج در دویست و چهل و دومین شب مقاومت

یاسوج-تجمع مردم یاسوج به دویست و چهل و دومین شب رسید.

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کد مطلب 6993150

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