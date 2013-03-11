کشف یک تونل متعلق به تروریستها در حمص/ یک سرکرده تروریستها به هلاکت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، یگانهای ارتش عملیات تعقیب تروریستهایی را که روز گذشته به قسمتهایی از محله "بابا عمرو" حمص نفوذ کرده بودند، ادامه دادند و شماری از آنها را زخمی کردند.

خنثی شدن تلاش گروههای تروریستی برای حمله به دو مرکز نظامی در حومه دمشق

یک منبع نظامی گزارش داد: یگانهای ارتش تلاش گروههای مسلح را برای حمله به دو مرکز نظامی در "القصیر" و "تدمر" واقع در حومه دمشق، خنثی و خسارتهای سنگینی را به آنها تحمیل کردند.

به گزارش این منبع، نیروهای ارتش در شمال مسجد جامع "بیت آمون" واقع در "جوسیه" دو خودروی متعلق به تروریستها را منهدم کردند و شماری از آنها را که دست به ارتکاب قتل و غارت می زدند، به هلاکت رساندند.

به گزارش منابع سوری، نیروهای ارتش در "خان العسل" در جریان درگیری با تروریستها، شماری از آنها را به هلاکت رساندند و چند قبضه آرپی چی، یک پایگاه موشکی و دو خودرو را مصادره کردند.

شناسایی یک تونل مربوط به تروریستها در حمص

نیروهای ارتش امروز در محله "باب هود" واقع در شهر " حمص" تونلی را به طول 40 متر شناسایی کردند که تروریستها از آن برای مخفی شدن و انتقال سلاح استفاده می کردند.

یک منبع در این استان گزارش داد: نیروهای ارتش چند بسته انفجاری را که تروریستها در برخی از مناطق مسکونی کار گذاشته بودند، خنثی کردند.

به گزارش این منابع، یک یگان ارتش در محله های باب هود و "کرم شمشم" واقع در شهر حمص با تروریستها درگیر شد که در طی آن چند تروریست از جمله "عدنان طلاس" سرکرده یکی از گروههای تروریستی به هلاکت رسیدند.

منهدم شدن سه مرکز تجمع تروریستها در حومه ادلب

یک یگان از ارتش در حومه "ادلب" تعدادی از مخفیگاههای تروریستها را در چند عملیات منهدم کرد و شماری از آنها را به هلاکت رساند.

یک منبع نظامی اعلام کرد: سه مرکز تجمع مربوط به تروریستها و مقادیری سلاح در روستاهای "الرامی" و " مرعیان" در حومه ادلب منهدم شد.

حمله تروریستها به یک مرکز مخابرات در درعا

گروههای تروریستی روز گذشته در چارچوب حمله به سازمانها و مراکز خدماتی، به یک مرکز مخابرات در "درعا" حمله کردند و آنجا را به آتش کشانده و به این ساختمان 5 طبقه خسارتی به میزان 900 میلیون لیره وارد کردند.