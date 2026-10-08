هشدار انگلیس درباره سفر به عربستان در پی حملات ارتش یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت خارجه انگلیس در تازه‌ترین توصیه‌های خود به شهروندان این کشور اعلام کرد که به دلیل افزایش تهدیدهای امنیتی، از سفرهای غیرضروری به استان‌های عسیر، ریاض، نجران و جازان خودداری کنند.

وزارت خارجه انگلیس همچنین از اتباع خود خواسته است از مناطق اطراف زیرساخت‌های نفتی و تأسیسات نظامی در عربستان فاصله بگیرند و برای احتمال لغو پروازها و بسته‌شدن مقطعی حریم هوایی آمادگی داشته باشند.

این هشدار در حالی صادر شده که کانادا نیز پیش‌تر با اشاره به ازسرگیری حملات موشکی و پهپادی، درباره خطر حملات در عربستان و اختلال در پروازها هشدار داده بود.

همچنین آمریکا هشدارهای امنیتی برای اتباع خود در عربستان صادر کرده و سه شرکت هواپیمایی هند نیز در پی حملات به فرودگاه‌های عربستان، پروازهای ریاض را تعلیق کرده‌اند.

طی روزهای اخیر، در پی حملات تلافی‌جویانه نیروهای مسلح یمن به اهدافی در عربستان سعودی از جمله فرودگاه ریاض، نگرانی‌ها درباره امنیت پروازها و تردد در حریم هوایی این کشور افزایش یافته است.