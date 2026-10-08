کشف ادوات غیرمجاز صید؛ توقیف ۲ شناور

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ دوم جواد حیدری پنجشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ، عوامل پایگاه حفاظت منابع آبزیان شهرستان دیر در جریان گشت و پایش ساحلی، موفق به کشف ادوات غیرمجاز صید ترال شدند.

فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان بوشهر افزود: در این عملیات، دو فروند قایق بدون هویت شناسایی و توقیف و در بازدید از آنها، دو رشته تور ترال میگو قایق، دو حلقه طناب، دو عدد دیرک ترال و دو جفت تخته صید ترال کشف شد.

سرهنگ دوم‌حیدری تصریح کرد: برای شناورهای توقیف‌ شده، پرونده تخلفات تشکیل و به مراجع قضایی ارجاع شد.

وی در پایان تأکید کرد: مقابله با صید غیرمجاز با هدف حفاظت از ذخایر آبزیان و صیانت از منابع دریایی استان بوشهر، با جدیت ادامه خواهد داشت.



توقیف دو فروند قایق صیادی متخلف

فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان بوشهر، از توقیف دو فروند قایق صیادی در جریان گشت مشترک عوامل پایگاه حفاظت منابع آبزیان شهرستان بوشهر با عوامل پست کنترل اسکله‌های جفره و جلالی خبر داد.

وی اظهار کرد: در جریان این گشت ساحلی مشترک، یک فروند قایق صیادی به دلیل حمل و نگهداری ادوات غیرمجاز صید ترال در اسکله صیادی جلالی توقیف شد که در بازدید از آن، یک رشته تور ترال میگو، دو حلقه طناب ترال و یک جفت تخته ترال کشف و پرونده تخلفات صیادی شناور جهت ارجاع به کمیسیون رسیدگی به تخلفات صیادی و مراجع قضایی تنظیم شد.

حیدری افزود: همچنین یک فروند قایق صیادی دیگر در اسکله صیادی جفره، به دلیل عدم نصب پلاک و همراه نداشتن مجوز صید توقیف شد و پرونده تخلفات صیادی شناور جهت ارجاع به کمیسیون رسیدگی به تخلفات صیادی تنظیم شد.

وی در پایان تأکید کرد: مقابله با صید غیرمجاز و جلوگیری از حمل و نگهداری ادوات ممنوعه صید، در راستای حفاظت از ذخایر آبزیان و صیانت از منابع دریایی استان بوشهر با جدیت ادامه خواهد داشت.