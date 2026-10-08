فرماندار تنگستان: امنیت پایدار زیرساخت اساسی توسعه شهرستان است

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی پنجشنبه شب در مراسم تجلیل از نیروهای انتظامی شهرستان تنگستان با قدردانی از تلاش‌ها، مجاهدت‌ها و خدمات شبانه‌روزی این نیروها ، نقش آنها را در تأمین نظم، امنیت و آرامش عمومی جامعه ارزشمند و اثرگذار دانست.

فرماندار تنگستان با اشاره به اهمیت امنیت در پیشرفت و توسعه شهرستان، اظهار کرد: امنیت پایدار، حاصل تلاش و مجاهدت مجموعه نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و مشارکت و همراهی مردم است و نیروهای انتظامی در خط مقدم تأمین امنیت و خدمت‌رسانی به مردم قرار دارند.

وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام عرصه نظم و امنیت، از زحمات و خدمات فرماندهان، مسئولان و کارکنان انتظامی شهرستان تنگستان در برقراری نظم، مقابله با آسیب‌های اجتماعی و تأمین امنیت مردم قدردانی کرد.

در پایان این مراسم، با حضور فرماندار تنگستان و اعضای شورای تأمین شهرستان، از نیروهای انتظامی شهرستان تنگستان به پاس تلاش‌ها و خدمات ارزشمند آنان تجلیل و قدردانی شد.