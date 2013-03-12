فینیکس سانز با وجود درخشش حدادی باخت

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای بسکتبال حرفه ای NBA در حالی بامداد امروز سه‌شنبه برگزار شد که تیم فینیکس سانز با حضور ستاره ایرانی خود برابر دنور ناگتز با نتیجه 108 بر 93 شکست خورد. در این دیدار حامد حدادی سنتر ایرانی تیم فینیکس 18:33 ثانیه برای سانز به میدان رفت و 13 امتیاز به دست آورد. بهترین ریباندر آسیا در این بازی 8 ریباند نیز به نام خود ثبت کرد. حدادی 2 بلاک شات و یک پاس گل را در این دیدار انجام داد تا آمار خوبی را از خود بر جای بگذارد.

این چهارمین بازی متوالی حدادی در ترکیب تیم سانز بود. آسمانخراش ایرانی به لحاظ امتیازی سومین بازیکن تیمش در این دیدار بود. او همچنین پس از لوییس اسکولا، بازیکن سرناس آرژانتینی دومین ریباندر فینیکس برابر دنور بود.