فوتسال ایرانی را به رخ روسیه کشیدیم/ آرامش به تیم ملی برگشته است

رضا لک در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص حضور تیم ملی فوتسال ایران در تورنمنت روسیه و انجام دو دیدار دوستانه با این تیم، اظهار داشت: قبل از شروع این مسابقات تصور می‌کردم شرکت تیم ملی در این تورنمنت به خاطر فشرده بودن مسابقات لیگ و خستگی بازیکنان کار درستی نیست ولی بعد از انجام دو مسابقه با روسیه فهمیدم که این رقابت دستاوردهای خوبی برای فوتسال ما داشته است.

وی ادامه داد: بعد از مسابقات آسیایی و جام جهانی تیم ملی از نظر روحی و روانی وضعیت خوبی نداشت ولی در این تورنمنت فوتسال ایرانی را به رخ روس‌ها کشیدیم؛ تیمی که تا دندان مسلح است. این شرایط مناسب باعث شد تا بازیکنان از نظر روحی به روزهای خوب برگردند. در واقع آرامش به تیم ملی فوتسال برگشته است.

مربی تیم ملی فوتسال خاطرنشان کرد: حتی بازیکنانی که قبلا جلوی روسیه بازی کرده بودند اذعان داشتند که عملکرد تیم ملی در این تورنمنت عالی بوده است. ضمن اینکه ما موفق شدیم در دو بازی مقابل روسیه به چهار، پنج بازیکن جوان میدان بدهیم و آنها هم جواب اعتماد ما را دادند.

لک با اشاره به غایبان ایران در بازی با روسیه، تاکید کرد: قبل از این مسابقات محمد کشاورز مصدوم شد ولی ما او را به روسیه بردیم. قدرت بهادری هم در بازی اول دچار آسیب دیدگی شد و همچنین احمد اسماعیل‌پور هم به خاطر مصدومیت ما را همراهی نکرد. با این حال عملکرد سایر بازیکنان فوق العاده خوب بود. ما می‌توانستیم حتی در بازی دوم برنده از زمین بیرون بیاییم که در 12 ثانیه پایانی گل مساوی را خوردیم.

وی درباره دو شکست تیم امید ایران مقابل امید روسیه هم یادآور شد: تیم امید شرایط خاصی داشت. پیش از شروع مسابقات قرار بود تیم زیر 23 سال ایران به روسیه برود ولی روس‌ها چند روز مانده به شروع تورنمنت نامه زدند و اعلام کردند باید تیم زیر 21 سال را به این مسابقات ببریم. به همین دلیل جابجایی‌هایی در تیم امید صورت گرفت و همین مسئله باعث شد تا ناهماهنگی بین بازیکنان بوجود بیاید.

لک در پایان با اشاره به عملکرد خوب "خسوس کاندلاس" در تیم ملی گفت: نمی‌دانم کمیته فوتسال با خسوس ادامه می‌دهد یا خیر ولی عملکرد ایشان واقعا خوب بود. او موفق شده فضای آرامی را در تیم ملی ایجاد کند و همچنین با شجاعت به چند بازیکن جوان میدان داد. به نظرم اگر حواشی و فشارهای روی خسوس کنار برود او می‌تواند به فوتسال ما کمک کند.

تیم‌های بزرگسالان و امید فوتسال ایران جمعه گذشته برای حضور در تورنمنت روسیه به این کشور سفر کردند. سهم تیم امید ایران مقابل امید روسیه دو شکست و سهم تیم بزرگسالان برابر تیم ملی روسیه دو تساوی بود.