ضرورت بازنگری در انتصابات سازمان غذا و دارو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، عالیه زمانی کیاسری، با اشاره به تداوم کمبودهای دارویی با وجود پیگیری‌های انجام‌شده، اظهار داشت: در نقل‌وانتقال برخی داروها محدودیت‌هایی وجود دارد، اما در چنین شرایطی همچنان گروه‌هایی هستند که از این وضعیت نهایت بهره‌کشی را می‌کنند و در حوزه نظارت نیز اراده کافی برای برخورد با این مسائل مشاهده نمی‌شود.

وی افزود: در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، موضوعات مختلفی از جمله طرح اعمال ماده ۲۳۴ مطرح شده و جلسات متعددی نیز درباره دارو و تجهیزات پزشکی برگزار کرده‌ایم، اما تاکنون در حوزه تجهیزات پزشکی تغییرات ملموسی ایجاد نشده و سازمان غذا و دارو نیز رویکرد مدیریتی خود را اصلاح نکرده است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با انتقاد از تداوم روندهای موجود در مدیریت حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، ادامه داد: سازمان غذا و دارو نه در فرآیندهای خود بازنگری می‌کند و نه نسبت به عملکرد افرادی که به‌ اشتباه در این سیستم به کار گرفته شده‌اند، تجدیدنظر دارد؛ در حالی که وظیفه مجلس عزل و نصب مدیران نیست و انتظار می‌رود مسئولان مربوطه خود نسبت به عملکرد، انتصابات و شیوه مدیریت این حوزه بازنگری کنند، اما تاکنون اقدام موثری در این زمینه مشاهده نشده است.

زمانی کیاسری با تاکید بر ضرورت تقویت نظارت‌ها تصریح کرد: انتظار می‌رود سازمان بازرسی کل کشور و واحدهای بازرسی وزارت بهداشت، با جدیت بیشتری به وظایف خود عمل کنند؛ چراکه بسیاری از مسائل و مشکلات به‌ درستی منعکس نمی‌شوند و در عمل به حاشیه می‌روند یا نادیده گرفته می‌شوند.

وی ادامه داد: با وجود تلاش‌های وزیر بهداشت، انتظار می‌رود این اقدامات به نتایج ملموس‌تری منجر شود اما در برخی حوزه‌ها همچنان مشکلات باقی است و در نهایت مردم هستند که از پیامدهای این وضعیت متضرر می‌شوند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به ظرفیت‌های برنامه هفتم پیشرفت برای ساماندهی حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، یادآور شد: بخش‌هایی از تکالیف پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم در این حوزه مورد غفلت قرار گرفته است و رئیس‌جمهور که خود از نویسندگان این برنامه بوده، باید درباره میزان اجرای احکام مرتبط و دلایل محقق نشدن آنها پاسخگو باشد.