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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۸:۰۸

ضرورت بازنگری در انتصابات سازمان غذا و دارو

ضرورت بازنگری در انتصابات سازمان غذا و دارو

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: سازمان غذا و دارو نسبت به عملکرد افرادی که به‌ اشتباه در این سیستم به کار گرفته شده‌اند، تجدیدنظر نمی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، عالیه زمانی کیاسری، با اشاره به تداوم کمبودهای دارویی با وجود پیگیری‌های انجام‌شده، اظهار داشت: در نقل‌وانتقال برخی داروها محدودیت‌هایی وجود دارد، اما در چنین شرایطی همچنان گروه‌هایی هستند که از این وضعیت نهایت بهره‌کشی را می‌کنند و در حوزه نظارت نیز اراده کافی برای برخورد با این مسائل مشاهده نمی‌شود.

وی افزود: در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، موضوعات مختلفی از جمله طرح اعمال ماده ۲۳۴ مطرح شده و جلسات متعددی نیز درباره دارو و تجهیزات پزشکی برگزار کرده‌ایم، اما تاکنون در حوزه تجهیزات پزشکی تغییرات ملموسی ایجاد نشده و سازمان غذا و دارو نیز رویکرد مدیریتی خود را اصلاح نکرده است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با انتقاد از تداوم روندهای موجود در مدیریت حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، ادامه داد: سازمان غذا و دارو نه در فرآیندهای خود بازنگری می‌کند و نه نسبت به عملکرد افرادی که به‌ اشتباه در این سیستم به کار گرفته شده‌اند، تجدیدنظر دارد؛ در حالی که وظیفه مجلس عزل و نصب مدیران نیست و انتظار می‌رود مسئولان مربوطه خود نسبت به عملکرد، انتصابات و شیوه مدیریت این حوزه بازنگری کنند، اما تاکنون اقدام موثری در این زمینه مشاهده نشده است.

زمانی کیاسری با تاکید بر ضرورت تقویت نظارت‌ها تصریح کرد: انتظار می‌رود سازمان بازرسی کل کشور و واحدهای بازرسی وزارت بهداشت، با جدیت بیشتری به وظایف خود عمل کنند؛ چراکه بسیاری از مسائل و مشکلات به‌ درستی منعکس نمی‌شوند و در عمل به حاشیه می‌روند یا نادیده گرفته می‌شوند.

وی ادامه داد: با وجود تلاش‌های وزیر بهداشت، انتظار می‌رود این اقدامات به نتایج ملموس‌تری منجر شود اما در برخی حوزه‌ها همچنان مشکلات باقی است و در نهایت مردم هستند که از پیامدهای این وضعیت متضرر می‌شوند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به ظرفیت‌های برنامه هفتم پیشرفت برای ساماندهی حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، یادآور شد: بخش‌هایی از تکالیف پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم در این حوزه مورد غفلت قرار گرفته است و رئیس‌جمهور که خود از نویسندگان این برنامه بوده، باید درباره میزان اجرای احکام مرتبط و دلایل محقق نشدن آنها پاسخگو باشد.

کد مطلب 6976183
حبیب احسنی پور

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