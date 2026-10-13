سید کریم معصومی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ضرورت ایجاد ارتباط مستمر و هدفمند با خبرنگاران اظهار کرد: هدف از تشکیل شبکه رسانه‌ای، ایجاد فضایی برای تبادل نظر، طرح صریح مسائل و بهره‌گیری از دیدگاه‌های خبرنگاران در مسیر پیگیری مشکلات و مطالبات مردم است.

وی با بیان اینکه تعامل با رسانه‌ها نباید به نشست‌های مقطعی محدود شود، افزود: برگزاری جلسات منظم با حضور فعالان رسانه‌ای می‌تواند زمینه بررسی مسائل شهرستان‌های فومن و شفت، دریافت پیشنهادهای کارشناسی و تقویت روند اطلاع‌رسانی درباره اقدامات و پیگیری‌های انجام‌شده را فراهم کند.

کمبود نیروی متخصص؛ یکی از چالش‌ های مدیریتی گیلان

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی چالش‌های مدیریتی استان گیلان، کمبود نیروهای توانمند و متخصص برای تصدی مسئولیت‌های اجرایی را از مسائل مهم دانست و تصریح کرد: تغییر مدیران باید با بررسی دقیق توانمندی‌ها و اطمینان از وجود گزینه‌ای شایسته‌تر انجام شود؛ چراکه جایگزینی مدیران بدون توجه به تخصص، تعهد و تجربه افراد نمی‌تواند به بهبود عملکرد دستگاه‌ها منجر شود.

معصومی با تأکید بر اینکه نسبت به مشکلات و نارسایی‌های برخی دستگاه‌های اجرایی بی‌تفاوت نیست، گفت: پیگیری مطالبات مردم و اصلاح کاستی‌ها در دستور کار قرار دارد، اما تصمیم‌گیری درباره تغییرات مدیریتی نیازمند بررسی شرایط و ارزیابی توانایی افراد جایگزین است.

وی همچنین بر ضرورت توجه مدیران به مطالبات مردمی تأکید کرد و افزود: نحوه برخورد مسئولان با مردم و میزان پاسخ‌گویی آنان از جمله موضوعاتی است که باید به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد و نارضایتی‌های مطرح‌ شده در مراجعات مردمی، مبنای بررسی و پیگیری قرار گیرد.

ضرورت عبور از اطلاع‌رسانی تشریفاتی و حرکت به سمت تولید محتوای حرفه‌ای

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس با انتقاد از محدود شدن بخشی از فعالیت‌های رسانه‌ای به انتشار اخبار مربوط به حضور مسئولان در جلسات و مراسم، بر ضرورت حرکت به سمت تولید محتوای اثربخش و مخاطب‌محور تأکید کرد.

معصومی ادامه داد: اطلاع‌رسانی درباره اقدامات و پیگیری‌های مسئولان باید فراتر از انتشار خبر حضور در نشست‌ها باشد و نتایج اقدامات، روند پیگیری مطالبات و میزان تحقق برنامه‌ها را به‌صورت روشن برای مردم تبیین کند.

وی با اشاره به اهمیت مستندسازی اقدامات انجام‌شده تصریح کرد: جمع‌آوری اطلاعات دقیق، پردازش مناسب داده‌ها و ارائه محتوای قابل فهم برای مخاطبان، می‌تواند به شناخت بهتر اقدامات صورت‌گرفته و افزایش اثربخشی اطلاع‌رسانی کمک کند.

رسانه‌ها؛ حلقه ارتباطی مردم و مسئولان

معصومی با تأکید بر نقش رسانه‌ها در انعکاس منصفانه عملکرد مسئولان اظهار کرد: انتظار می‌رود فعالان رسانه‌ای ضمن بیان نقاط قوت، کاستی‌ها و ضعف‌ها را نیز با رویکردی منصفانه و کارشناسی مطرح کنند تا زمینه اصلاح مشکلات و بهبود عملکرد دستگاه‌ها فراهم شود.

وی پیشنهاد برگزاری نشست‌های پرسش و پاسخ با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی، بخشداران و دیگر مسئولان مرتبط را مطرح کرد و گفت: در چنین نشست‌هایی می‌توان مسائل و مشکلات را به‌صورت مستقیم مطرح کرد و از مسئولان مربوطه پاسخ خواست؛ رویکردی که می‌تواند به شفاف‌سازی مسائل و افزایش پاسخ‌گویی در برابر مطالبات مردم کمک کند.

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی در پایان بر ضرورت تداوم ارتباط با خبرنگاران و برگزاری نشست‌های دوره‌ای تأکید کرد و خواستار بهره‌گیری از ظرفیت فعالان رسانه‌ای برای شناسایی مسائل اولویت‌دار، پیگیری مطالبات مردم و ارتقای کیفیت اطلاع‌رسانی شد.