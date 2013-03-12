ایستادگی مردم یک روستا در برابر تروریستها/ کشف خودرو حامل یک تن مواد منفجره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، نیروهای ارتش سوریه طی عملیاتی در "زملکا"، "حرستا" و "دوما" واقع در حومه دمشق، تلفات و خسارتهای سنگینی را به گروههای مسلح وارد کردند.

یک منبع نظامی به سانا گفت: نیروهای ارتش شماری از تروریستها را در ورودی غربی روستای زملکا به هلاکت رساندند، برخی دیگر را زخمی و جنگ افزارهای متعلق به آنها را منهدم کردند.

به گزارش این منبع، نیروهای ارتش، اعضای یک گروه تروریستی را که به سرقت منازل و بخشهای دولتی و خصوصی در حرستا دست می زدند، به همراه دو تک تیرانداز در منطقه "حدیقه الخزان"، به هلاکت رساندند.

منابع نظامی سوری همچنین اعلام کردند: یگانهای ارتش طی عملیاتی گسترده در نزدیکی میدان "الشهداء" منطقه دوما چند تروریست از جمله "یاسر الساعور" را به هلاکت رساندند و دو خودرو حامل مهمات تروریستها را منهدم کردند.

نیروهای مسلح سوریه همچنین شماری از تروریستها را در نزدیکی "جوبر" در حومه دمشق کشتند و تعدادی دیگر را زخمی کردند.

تلفات تروریستها در حومه حمص

یک منبع مسئول به خبرنگار سانا گزارش داد: نیروهای ارتش، مرکز تجمع تروریستها را در روستای "الحمیدیه" واقع در منطقه "القصیر" هدف قرار دادنند و تعدادی از آنها را به هلاکت رساندند.

این منبع افزود: نیروهای ارتش در روستای "صدد" واقع در شرق حمص با یک گروه تروریستی درگیر شدند و شماری از آنها را کشتند و یک تانکر را که تروریستها از آن در قاچاق سوخت استفاده می کردند، منهدم کردند.

خنثی شدن تلاش تروریستها برای منفجر کردن یک خودرو بمبگذاری شده

منابع نظامی سوری گزارش دادند: نیروهای ارتش سوریه تلاش تروریستها را برای منفجر کردن یک خودرو بمبگذاری شده که قصد داشت به یکی از ایست بازرسی های نظامی واقع در منطقه "الاسکان" ادلب نزدیک شود، خنثی کردند.

یک منبع نظامی به سانا گزارش داد: نیروهای ارتش تعدادی از تروریستها را که در این خودرو بودند دستگیر کردند. این خودرو حامل 1000 کیلوگرم ماده منفجر بود.

ایستادگی اهالی یک روستا در برابر حمله مسلحانه تروریستها

سانا همچنین گزارش داد: مردم روستای "ام الکیف" واقع در "الحسکه" در برابر اعضای یک گروه تروریستی که سعی داشتند به یک سیلوی گندم در این روستا حمله کنند، ایستادگی کردند و تروریستها مجبور شدند پا به فرار بگذارند.

اهالی این روستا گفتند: در جریان درگیری اهالی با تروریستها یک زن کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند.