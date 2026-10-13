کشف ۸ هزار و ۲۵۱ قوطی سم کشاورزی قاچاق در دزفول

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید محمود میرفیضی در تشریح این خبر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح مبارزه با کالای قاچاق و فاقد مدارک گمرکی در سطح شهرستان دزفول، ماموران پلیس امنیت عمومی شهرستان دزفول با تسلط اطلاعاتی، به‌کارگیری روش‌های فنی پلیسی و هماهنگی با مرجع قضائی، هویت قاچاقچی و محل دپوی اجناس قاچاق را شناسایی و اعزام شدند.

وی با اشاره به اینکه از مخفیگاه متهم، هشت هزار و ۲۵۱ قوطی یک‌لیتری سم کشاورزی قاچاق و یک قبضه اسلحه شکاری بدون مجوز کشف شد، بیان کرد: کارشناسان ارزش ریالی محموله کشف‌شده را بالغ بر ۹۰۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

فرمانده انتظامی استان خوزستان از توقیف دو خودروی حمل بار که در نقل و انتقال این اجناس فعالیت داشتند خبر داد و گفت: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی داده شد.