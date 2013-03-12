تعویض طلایی اولیویرا جواب داد/ صدرنشینی تراکتورسازی با تساوی در زمین الجیش

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که شامگاه امروز سه‌شنبه به قضاوت "نیشی مورا"ی ژاپنی در ورزشگاه "احمد بن علی" شهر دوحه برگزار شد دو تیم در پایان 90 دقیقه تلاش به تساوی 3 - 3 رضایت دادند. نیمه نخست این بازی با تساوی یک بر یک خاتمه یافت. در دقیقه 24 این نیمه فلاویو لوپز روی ارسال کاظمیان از راست با یک ضربه سر محکم و دقیق دروازه تیم الجیش را باز کرد اما پس از آن میزبان دست به حملات پراکنده‌ای زد و سرانجام در دقیقه 35 روی ضربه زمینی واگنر کار را به تساوی کشاند. قطری‌ها یک بار هم تیر دروازه تراکتورسازی را در این نیمه به لرزه درآوردند.

در نیمه دوم دو تیم بازی رو به جلو را در دستور کار قرار دادند و در این بین بار دیگر تراکتورسازی موفق به گشودن دروازه تیم میزبان شد. این بار سیدمهدی سیدصالحی قدر پاس به بیرون لوپز را دانست و با یک ضربه دقیق تراکتورسازان را در پنجاه و ششمین دقیقه پیش انداخت. این گل هم برای شاگردان اولیویرا چندان دوام نداشت چرا که خطای ناشیانه نصرتی روی واگنر در دقیقه 66 یک ضربه پنالتی برای میزبان به دنبال داشت که این ضربه را آدریانو وارد دروازه ثابتی کرد تا برای بار دوم در این مسابقه کار به تساوی کشیده شود.

الجیش که سوار بر بازی شده بود فشار را روی دروازه تراکتورسازی ادامه داد و سرانجام در دقیقه 87 گل سوم را روی ضربه پای چپ واگنر به ثمر رساند تا تراکتورسازی که در کارهای دفاعی مشکلات زیادی داشت در نخستین دیدار خارج از خانه تا آستانه شکست پیش برود. دو دقیقه بعد تراکتورسازی فرصت این را داشت تا کار را به تساوی بکشاند ولی ضربه محکم ابراهیم‌زاده از پشت محوطه جریمه را گلر حریف به زیبایی دفع کرد تا این فرصت از نماینده ایران گرفته شود البته این پایان کار نبود چرا که ضربه کرنری که از راست فرستاده شد را سوارز مهاجم تازه وارد تراکتورسازی وارد دروازه الجیش کرد تا تعویض طلایی اولیویرا جواب دهد.

در دیگر دیدار این گروه جدال تیم‌های الجزیره امارات و الشباب عربستان با تساوی یک بر یک خاتمه یافت. بدین ترتیب تیم تراکتورسازی با 4 امتیاز از دو بازی در صدر جدول رده‌بندی گروه A ایستاد و تیم الشباب عربستان با همین امتیاز و تفاضل گل ضعیف‌تر در رده دوم قرار گرفت. تیم‌های الجیش و الجزیره نیز هر کدام با یک امتیاز به ترتیب در مکان‌های سوم و چهارم جدول رده‌بندی این گروه قرار دارند.