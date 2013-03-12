به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای گروه E لیگ قهرمانان فوتبال آسیا عصر امروز سه‌شنبه با برگزاری دو بازی در تایلند و چین برگزار شد که طی آن هر دو بازی با تساوی به پایان رسید. در نخستین دیدار که در زمین تیم بوریرام یونایتد تایلند برگزار شد، این تیم موفق شد اف‌سی سئول، نماینده قدرتمند کره‌جنوبی را با تساوی بدون گل متوقف کند. با این نتیجه تیم اف‌سی سئول در پایان هفته دوم این مسابقات صدرنشین گروه E باقی ماند و تیم بوریرام هم در رده دوم ایستاد.

در دیگر دیدار این گروه نیز وگالتا سندای ژاپن نتوانست در زمین تیم جیانگسو چین کاری از پیش ببرد و مقابل این تیم به تساوی بدون گل رضایت داد. این نخستین امتیاز نماینده چین بود. سندای هم با این تساوی 2 امتیازی شد. این تیم هفت گذشته نیز با تساوی به کار خود پایان داده بود.

جدول رده‌بندی گروه E:

1- اف‌سی سئول کره‌جنوبی با 4 امتیاز، 2- بوریرام‌ یونایتد تایلند با 2 امتیاز، 3- وگالتا سندای ژاپن با 2 امتیاز، 4- جیانگسو چین با یک امتیاز