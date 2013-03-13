کاشیوا از دیگر رقبا فاصله گرفت/ توقف خانگی سوون سامسونگ

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته دوم مسابقات لیگ قهرمانان فوتبال آسیا بعدازظهر امروز چهارشنبه با برگزاری دیدارهای گروه H در منطقه شرق آسیا آغاز شد که در یکی از بازی‌های این گروه تیم قدرتمند کاشیوا ریسول ژاپن با برتری پرگل مقابل سنترال کوئست استرالیا جایگاه خود را در صدر جدول رده‌بندی مستحکم کرد. در این دیدار که در حضور 15 هزار 900 تماشاگر ورزشکاه هیتاچی شهر کاشیوا برگزار شد ابتدا زانسویک در دقیقه 8 نماینده استرالیا را پیش انداخت ولی دومینگوئز در دقیقه 21 کارا را به تساوی کشاند تا نیمه نخست این بازی با همین نتیجه خاتمه یابد.

در نیمه دوم نیز حملات کاشیوا دو گل دیگر برای این تیم به دنبال داشت که به ترتیب کانو و دومینگوئز در دقایق 67 و 88 گلزنی کردند تا میزبان به دومین برد متوالی خود در لیگ قهرمانان آسیا دست یابد. تیم سنترال کوئست در دقیقه 90 این مسابقه صاحب یک ضربه پنالتی شد که مک گلینچی آن را از دست داد.

در دیگر دیدار این گروه تیم‌های سوون سامسونگ کره‌جنوبی و گوئیژو رن چین در حضور 44 هزار تماشاگر ورزشگاه جام‌جهانی شهر سوون به مصاف یکدگیر رفتند که جدال این دو تیم در پایان 90 دقیقه تلاش برنده نداشت. تیم کره‌ای در نیمه دوم فشار زیادی روی دروازه حرف وارد کرد اما نتوانست قفل دروازه گوئیژون را باز کند تا این بازی با تساوی بدون گل خاتمه یابد. با این نتایجی که در گروه H به دست آمد تیم کاشیوا ژاپن به اقتدار در صدر جدول رده‌بندی گروه خود قرار گرفته است.

جدول رده بندی گروه H:

1- کاشیوا ریسول ژاپن با 6 امتیاز، 2- سوون سامسونگ کره‌جنوبی با 2 امتیاز، 3- گوِئیژو رن چین با یک امتیاز(تفاضل گل 1 -)، 4- سنترال کوئست استرالیا یک امتیاز(تفاضل گل 2-)