مرکز سوانح و سوختگی گرگان به چهارشنبه سوری نرسید/ درمان بیمارن در مراکز غیرتخصصی 

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز وسوانح سوختگی بیمارستان پنج آذر گرگان یکی از مهم ترین نیازهای استان است که قرار بود هفته سلامت امسال به بهره برداری رسد.

این مرکز که با زیربنای پنج هزار و 50 مترمربع در چهار طبقه با ظرفیت 20 تا 30 تختخواب، با اتاق عمل ترمیمی، جراحی پلاستیک و بخش های مرتبط با سوختگی در حال ساخت است از مصوبات سفر اول هیئت دولت به استان بود.

شهریار سمنانی رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان، وعده افتتاح این طرح را در هفته سلامت سالجاری بوده و با آنکه سال 91 نیز به پایان رسید، خبری از افتتاح این مرکز درمانی نشد است.

این درحالیست که بيش از 10 سال قبل مسئولان وقت با تغيير كاربري در بيمارستان امام رضا(ع) شهر خان‌بين اين بيمارستان را براي رسيدگي به بيماران سوانح و سوختگي اختصاص دادند اما با توجه به كمبود امكانات مسئولان وقت ناچار از انجام چنين اقدامي بودند و در حال حاضر نيز اين بيمارستان از امكانات اوليه و نسبتا قابل قبولي برخوردار است اما با توجه به دور بودن اين بيمارستان از گرگان، اين مركز در حال حاضر قادر به ارائه خدمات تخصصي و فوق تخصصي مطلوب به بيماران نيست.

رئيس دانشگاه علوم پزشكي گلستان نیز در پیگیری خبرنگار مهر گفت: در بيمارستان ويژه سوانح و سوختگي بايد خدمات تخصصي و فوق‌تخصصي در زمينه جراحي عمومي، جراحي پلاستيك ارائه و پزشك متخصص عفوني نيز به طور مستمر در آن حضور داشته باشد.

عبدالله عباسی با بیان اینکه تاپایان دولت دهم این طرح بهره برداری می شود، افزود: بيمارستان ويژه سوانح و سوختگي بايد حتي از نظر ساخت بنا نيز داراي شرايط استاندارد بوده و ويژه همين كار ساخته شده باشد.

وي وجود بخش آی سی یو ، اتاق عمل ويژه پيوند پوست، بخش جراحي پلاستيك را از جمله ويژگي‌‌هاي اين بيمارستان عنوان كرد.

به گزارش مهر، در جريان سفر رئيس جمهور به استان مجوز احداث بيمارستان سوانح و سوختگي استاندارد 40 تخته در شهرستان گرگان اخذ و مراحل ساخت آن آغاز شد.

اين بيمارستان در موازات ضلع شرقي بيمارستان پنج آذر گرگان قرار گرفته و با توجه به تامين اعتبار كافي در جريان سفر سوم رئيس جمهور و تسريع مراحل احداث به نظر مي‌رسید اين بيمارستان حداكثر در هفته سلامت سال 91 افتتاح و به بهره‌برداري رسد.

مرکز سوانح سوختگی گرگان مهر ماندگار شد

طبق اعلام دانشگاه علوم پزشکی گلستان این طرح اکنون در فهرست طرح های مهر ماندگار قرار گرفته است و مردم امیدوارند که با افتتاح این طرح تا پایان دولت دهم، گلستان نیز چون سایر استان ها از یک مرکز سوانح سوختگی مجهز بهره مند شود و مصدومان به جای انتقال به استان های همجوار در داخل استان درمان شوند.

حجت الاسلام سید علی طاهری نماینده مردم گرگان و آق قلا خواستار تسریع در راه اندازی بیمارستان سوانح سوختگی شهید صیاد شیرازی گرگان شد و وجود این مرکز را در استان ضروری دانست.

درمان بیماران در مراکز غیرتخصصی

عبدالرضا چراغعلی عضو شورای شهر گرگان می گوید: سالهای طولانی است که شهروندان گرگانی از نبود بیمارستانی تخصصی برای درمان سوانح سوختگی رنج می برند و بیماران و آسیب دیدگان سوانح سوختگی این شهر تاریخی برای درمان ، یا باید مسافتهای طولانی را طی کنند و یا اینکه در مراکز غیر تخصصی درمان شوند و به همین خاطر نیز در طی سالهای گذشته خسارات مالی و جانی زیادی متوجه شهروندان گرگانی شده است.



وی اظهار داشت: متاسفانه اکنون بعد از گذشت سالها شهروندان گرگانی از روند اجرایی این بیمارستان بی اطلاع هستند و حادثه دیدگان سوانح سوختگی همچنان مانند گذشته به شهرهای دیگر منتقل می شوند.

توجه ویژه به نیازهای متعدد شهر گرگان در حوزه بهداشت و درمان و رعایت اصول مربوط به سطح بندی خدمات درمانی در توزیع امکانات فوق تخصصی با توجه به جایگاه گرگان در منطقه، یکی از پیش شرط های لازم برای رفع مشکلات مراکز درمانی گرگان و استان است.

با توجه ضریب رشد بالای جمعیت، مهاجرپذیری و حجم بالای مراجعان به بیمارستان ها و با توجه به طرح ها و برنامه های فرادست و آمایش، نیازمند تجهیز مراکز درمانی به امکانات به فوق تخصصی پزشکی است.

این در حالی است که از 9 بیمارستان گرگان، عمر 6 بیمارستان بیش از 40 سال است و بیمارستان 5 آذر به عنوان تنها بیمارستان مرجع در استان با بیش از 100 تخت اضافه بر ظرفیت، چون سایر مراکز درمانی گرگان از فرسودگی و کمبود امکانات تخصصی و فوق تخصصی رنج می برد.