به گزارش خبرگزاری مهر، هادی دادجو در توضیح این خبر عنوان داشت: جراحی بازسازی کوتاه شدگی پاها در اثر سوختگی برای یک کودک ۳ ساله که به علت درمان و مراقبت نامناسب سوختگی دچار ناتوانی در راه رفتن به علت محدودیت در حرکت مفاصل زانو شده بود انجام شد.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر ادامه داد: در این جراحی ابتدا کودک تحت بیهوشی مورد معاینه دقیق جهت تعیین میزان محدودیت حرکت مفاصل که منجر به ناتوانی کودک در راه رفتن شده بود، قرار گرفت و میزان کمبود پوست و چسبندگی (کانترکچر) بافت مشخص شد، سپس اقدام به برداشتن بافت‌های دچار چسبندگی و آزادسازی تاندون عضلات کوتاه شده کردیم، پس از آن حفره پشت زانو با استفاده از پوست ناحیه شکم و ران تحت پیوند پوست قرار گرفت و بازسازی به انجام رسید، این جراحی به لطف خداوند با موفقیت طی حدود ۴ ساعت انجام شد.

فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی بیمارستان سوانح سوختگی گناوه عنوان داشت: این جراحی با عنوان جراحی بازسازی کوتاه شدگی پاها در اثر سوختگی یا (limb contractare release and reconstraction) نام دارد.

وی افزود: از این پس ما می‌توانیم برای انجام جراحی‌های فوق تخصصی‌ترمیم و بازسازی سوختگی در این بیمارستان میزبان هم‌وطنان و هم استانی‌های عزیز باشیم که کمک بسیار بزرگی در جهت بازتوانی بیماران پس از سوختگی و کاهش نیاز به انتقال به سایر مراکز است.

دکتر محمدرضا شبانکاره رئیس بیمارستان سوانح سوختگی گناوه نیز ضمن قدردانی از تلاش‌های تیم سلامت بیمارستان گفت: با وجود تیم‌های پرتلاش، حضور تنها پزشک فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی استان و تجهیزات مناسب در تنها بیمارستان سوانح سوختگی استان می‌توانیم بیش‌ازپیش به سلامت و زیبایی بیماران با اعمال جراحی‌های مختلف کمک کنیم.

این جراحی توسط تنها فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی و ترمیم سوختگی استان دکتر هادی دادجو و تیم پر تلاش اتاق عمل بیمارستان سوانح سوختگی گناوه برای اولین بار در گناوه و استان بوشهر با موفقیت و نتیجه‌ی کاملاً رضایت‌بخش انجام شد.