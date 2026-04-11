۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۲۶

جراحی بازسازی کوتاه‌شدگی پاها در گناوه انجام شد

بوشهر-عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر از انجام اولین جراحی بازسازی کوتاه شدگی پاها در اثر سوختگی در این بیمارستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی دادجو در توضیح این خبر عنوان داشت: جراحی بازسازی کوتاه شدگی پاها در اثر سوختگی برای یک کودک ۳ ساله که به علت درمان و مراقبت نامناسب سوختگی دچار ناتوانی در راه رفتن به علت محدودیت در حرکت مفاصل زانو شده بود انجام شد.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر ادامه داد: در این جراحی ابتدا کودک تحت بیهوشی مورد معاینه دقیق جهت تعیین میزان محدودیت حرکت مفاصل که منجر به ناتوانی کودک در راه رفتن شده بود، قرار گرفت و میزان کمبود پوست و چسبندگی (کانترکچر) بافت مشخص شد، سپس اقدام به برداشتن بافت‌های دچار چسبندگی و آزادسازی تاندون عضلات کوتاه شده کردیم، پس از آن حفره پشت زانو با استفاده از پوست ناحیه شکم و ران تحت پیوند پوست قرار گرفت و بازسازی به انجام رسید، این جراحی به لطف خداوند با موفقیت طی حدود ۴ ساعت انجام شد.

فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی بیمارستان سوانح سوختگی گناوه عنوان داشت: این جراحی با عنوان جراحی بازسازی کوتاه شدگی پاها در اثر سوختگی یا (limb contractare release and reconstraction) نام دارد.

وی افزود: از این پس ما می‌توانیم برای انجام جراحی‌های فوق تخصصی‌ترمیم و بازسازی سوختگی در این بیمارستان میزبان هم‌وطنان و هم استانی‌های عزیز باشیم که کمک بسیار بزرگی در جهت بازتوانی بیماران پس از سوختگی و کاهش نیاز به انتقال به سایر مراکز است.

دکتر محمدرضا شبانکاره رئیس بیمارستان سوانح سوختگی گناوه نیز ضمن قدردانی از تلاش‌های تیم سلامت بیمارستان گفت: با وجود تیم‌های پرتلاش، حضور تنها پزشک فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی استان و تجهیزات مناسب در تنها بیمارستان سوانح سوختگی استان می‌توانیم بیش‌ازپیش به سلامت و زیبایی بیماران با اعمال جراحی‌های مختلف کمک کنیم.

این جراحی توسط تنها فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی و ترمیم سوختگی استان دکتر هادی دادجو و تیم پر تلاش اتاق عمل بیمارستان سوانح سوختگی گناوه برای اولین بار در گناوه و استان بوشهر با موفقیت و نتیجه‌ی کاملاً رضایت‌بخش انجام شد.

