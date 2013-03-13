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۲۳ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۱۳

در کهگیلویه و بویراحمد/

برگزیدگان قرآنی شهرستانهای کهگیلویه، چرام و لنده تجلیل شدند

برگزیدگان قرآنی شهرستانهای کهگیلویه، چرام و لنده تجلیل شدند

دهدشت – خبرگزاری مهر: برگزیدگان قرآنی شهرستانهای کهگیلویه، چرام ولنده در موسسه قرآن ونهج البلاغه تجلیل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کهگیلویه ظهر چهارشنبه در این مراسم گفت: قرآن کتاب زندگی است که از طرف خداوند برقلب نازنین پیامبر اسلام نازل شده است که به همه امور وسعادت بشری در آن اشاره شده است.

آزاد خردمند بیان داشت: کسانی که حول این محور فعالیت دارند بی شک به جایگاه این کتاب الهی بیشتر پی برده اند و کسانی که خود را به زیور قرآنی آراسته اند در حقیقت دنیا وآخرت خود را بیمه کرده اند.

وی افزود: بیشترین وبهترین ذکر، خواندن کلام خدا یعنی قرآن مجید است و گام برداشتن در مسیر قرآن از افتخارات بشری است چرا که خیر دنیا وعقبی در آن وجود دارد.

خردمند با بیان اینکه 13 موسسه قرآنی در شهرستانهای کهگیلویه ،لنده وچرام فعالیت دارند، اظهار داشت: امیدواریم بحث قرآن وآموزش قرآن در خانواده ها جای بزرگی را به خود اختصاص دهد و والدین به آموزش قرآنی فرزندان همت  گمارند.

رئیس ارشاد کهگیلویه ایجاد معاونت قرآن وعترت را در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مایه امیدواری در راستای ایجاد امکانات بیشتر برای موسسات قرآنی دانست و گفت:آزمونهای قرآنی که دوبار در طول سال توسط وزارت ارشاد برگزار می شود، محک خوبی برای قرآن آموزان است و جا دارد موسسات قرآنی فعالیت بیشتری در این آزمونها داشته باشند.

در پایان این مراسم از برگزیدگان قرآنی شهرستانهای کهگیلویه، چرام ولنده با اهدای جوایز نقدی تجلیل شد.

کد مطلب 2018107

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