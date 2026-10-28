به گزارش خبرنگار مهر، زانیار زندی، صبح چهارشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان از بررسی و ساماندهی قراردادهای واگذاری اراضی مسکونی خبر داد که به دلیل احداث نشدن بنا در مهلت مقرر، اعتبار آن‌ها به پایان رسیده است.

وی اظهار کرد: در راستای تأمین مسکن افراد واجد شرایط و ساماندهی وضعیت اراضی واگذارشده، قراردادهای منقضی‌شده در استان بررسی و وضعیت حقوقی آن‌ها پیگیری می‌شود.

زندی افزود: افرادی که در سال‌های گذشته از طریق اداره‌کل راه و شهرسازی کردستان زمین مسکونی دریافت کرده‌اند، اما به دلیل احداث نکردن بنا در مهلت تعیین‌شده، قرارداد واگذاری آن‌ها منقضی شده است، می‌توانند برای تعیین تکلیف پرونده خود اقدام کنند.

وی از دارندگان این قراردادها خواست برای بررسی وضعیت پرونده و طی مراحل قانونی تمدید، به اداره‌کل راه و شهرسازی کردستان در سنندج یا ادارات راه و شهرسازی شهرستان محل واگذاری زمین مراجعه کنند.

سرپرست معاونت املاک و حقوقی راه و شهرسازی کردستان خاطرنشان کرد: این اقدام با هدف ساماندهی قراردادهای واگذاری اراضی مسکونی و تعیین تکلیف قانونی پرونده‌های مشمول انجام می‌شود.