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۲۳ اسفند ۱۳۹۱، ۱۹:۵۱

بایرن مونیخ لیگ قهرمانان این فصل را فتح می‌کند

بایرن مونیخ لیگ قهرمانان این فصل را فتح می‌کند

سربابی چارلتون اسطوره باشگاه منچستریونایتد معتقد است بایرن مونیخ در این فصل لیگ قهرمانان اروپا را فتح خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بابی چارلتون در آستانه دیدار امشب بایرن مونیخ مقابل آرسنال در لیگ قهرمانان اروپا در گفتگو با شبکه Sport 1 گفت: اگر بخواهم یک تیم را انتخاب کنم به نظرم بایرن مونیخ لیگ قهرمانان این فصل فتح خواهد کرد.

چارلتون 75 ساله که در جام جهانی 1966 با انگلیس به عنوان قهرمانی رسید معتقد است دورتموند نیز یکی دیگر از شانس های رسیدن به دیدار فینال است. دورتموند در مرحله یک هشتم نهایی با از پیش رو برداشتن شاختار موفق شد به جمع 8 تیم پایانی رقابتا راه پیدا کند.

بایرن در صورتی که به فینال رقابتها راه پیدا کند سومین فینال لیگ قهرمانان در چهار سال اخیر را تجربه خواهد کرد.

کد مطلب 2018360

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