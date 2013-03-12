به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بایرن در دیدار رفت از مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا با نتیجه 3 بر یک از سد آرسنال در ورزشگاه امارات گذشته است. این تیم اکنون کار دشواری برای صعود به مرحله یک چهارم نهایی ندارد. از سویی آرسنالی‌ها هم تیمی نیستند که بخواهند بایرن را بترسانند. این تیم که همواره یک پای ثابت حضور در جمع چهار تیم پایانی رقابتهای لیگ برتر انگلستان بوده اکنون از این جایگاه هم فاصله دارد و اولویت این تیم حفظ جایگاه همیشگی خود در لیگ برتر است.

بایرن در این بازی "فرانک ریبری" را به خدمت ندارد و از سویی "لوکاس پودولسکی" هم به دلیل آسیب‌دیدگی نمی‌تواند آرسنال را در "آلیانتس آرنا" همراهی کند. "جک ویلشر" هم به همین دلیل احتمالا قادر به همراهی توپچی‎ها در این دیدار نخواهد بود.

نگاهی منطقی به روند دو تیم در بوندس لیگا و لیگ برتر نشان از اختلاف سطح آنها دارد. رشد قابل وصف بایرن در فصل جاری مصادف شده با وضعیت بحرانی آرسنال که همین امر شانس نماینده آلمان را برای حضور در دور بعد افزایش می‌دهد. تنها کسی که هنوز به طور کامل قطع امید نکرده خود "آرسن ونگر" است. سرمربی آرسنال در خصوص این بازی اظهار داشت: باید روحیه خود را حفظ کنیم و فکر نکنیم که همه چیز تمام شده است. باید بازی میلان را سرلوحه کار خود قرار دهیم؛ جایی که در نیمه دوم موفق شدیم سه گل وارد دروازه حریف کنیم.

دیگر بازی این مرحله از رقابتها بین تیم‎های مالاگای اسپانیا و پورتوی پرتغال برگزار خواهد شد. پورتو در بازی رفت با یک گل از سد حریف اسپانیایی خود گذشته و به نظر نمی‌رسد برای بازی برگشت چندان خطری متوجه این تیم پرتغالی باشد. ضمن اینکه مالاگا این روزها در وضعیت مساعدی به سر نمی‌برد. نماینده اسپانیا در پنج بازی گذشته خود تنها یک پیروزی کسب کرده که این نشان از وضعیت نابسامان این تیم دارد.

"ژائو موتینیو"، هافبک پورتو، در خصوص این دیدار اظهار داشت: مهم ترین چیز این است که ما موفق شده‌ایم در بازی رفت بدون اینکه گلی دریافت کنیم به برتری برسیم. در مالاگا باید سخت کار کنیم تا به یک چهارم نهایی صعود کنیم.