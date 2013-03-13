رشد 160 درصدی کمک نيكوكاران تنگستان به جشن نيكوكاري

به گزارش خبرنگار مهر، عليرضا سميري عصر چهارشنبه در نشست با مسئولان شهرستان اهرم اظهار داشت: مردم شهرستان تنگستان همواره با حضور خود در عرصه‌های خدمت به نوع، یاری‌گر کمیته امداد امام خمینی بوده‌اند و در جشن نیکوکاری امسال نیز شاهد این حضور پرشور بودیم.

وی ادامه داد: جشن نيكوكاري امسال با پشتيباني ارزنده آموزش و پرورش و آموزشگاه‌هاي تابعه فرماندهي سپاه و حوزه‌هاي مقاومت و بانيان مساجد و با استقرار تعداد 150 پايگاه ثابت و سيار در سطح شهرها و روستاها، آموزشگاه‌ها و مراكز بسيج و مساجد در بخش‌هاي مركزي (اهرم) و دلوار برگزار شد.

مدير كميته امداد امام خميني تنگستان تصریح کرد: اين كمك‌ها با هماهنگي آموزش و پرورش و مساجد در اختيار نيازمندان و دانش آموزان قرار خواهد گرفت.

وی در ادامه با بیان اینکه ميزان كمك در مقايسه با برنامه سال قبلي 160درصد رشد داشته است، خاطرنشان ساخت: كمك‌های نیکوکاران به جشن نیکوکاری بالغ بر 960 ميليون ريالي بوده است.

سمیری در ادامه بیان داشت: تعداد 165 نفر از كودكان داراي سوء تغذيه جامعه هدف كميته امداد امام خميني (ه) از سبد غذايي طرح سوء تغذيه اين نهاد برخودار شدند.

وی ادامه داد: در راستاي توانمندسازي و بالا بردن سطح آكاهي خانواده‌هاي جامعه هدف، رسيدگي و مساعدت لازم در زمينه‌هاي درماني، بهداشتي و ارتقای سطح سلامت از جمله اهداف ارزشمند اين نهاد است.

مدير كميته امداد امام خميني تنگستان گفت: اين سبد غذايي شامل مرغ منجمد، ماكاروني، شير پاكتي، عدس قرمز و لوبيا چيتي به ارزش 163 ميليون ريال به كودكان بهرمند از اين طرح تحويل شده است. در طي سال جاري اين طرح در دو مرحله به ارزش مبلغ 353 ميليون ريال پرداخت شده است.

وی اظهار داشت: دراجراي طرح بهسازي مخازن آب شرب به مددجويان روستايي تحت حمايت كميته امداد شهرستان تنگستان اقدام به خريد 75 عدد مخزن آب شرب برای مددجويان روستايي تحت حمايت كميته امداد دلوار و اهرم دراسفند ماه کرده است.