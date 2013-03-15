به گزارش خبرنگار مهر، مهران حاتمی، سرمربی تیم بسکتبال پتروشیمی بندرامام پس از شکست تمیش مقابل مهرام تهران در چهارمین فینال لیگ برتر بسکتبال تصریح کرد: این بازی ما بهتر از روز گذشته بود. من این پیروزی را به تیم مهرام تبریک می گویم ضمن اینکه از شاگردانم به دلیل ارائه یک بازی زیبا تشکر می‌کنم.

وی در خصوص آخرین صحنه بازی و اینکه به نظر می‌رسید خطایی بر روی بازیکن خارجی تیمش رخ داده که از چشم داوران به دور ماند، اظهار داشت: در این خصوص، قضاوت را به مردم واگذار می کنم اما فکر می کنم حق با تیم ما بود و داور در این صحنه اشتباه کرد.

سرمربی تیم بسکتبال پتروشیمی در خصوص اینکه جام قهرمانی در سالن مسابقه نبود، تاکید کرد: در این خصوص مسئولان برگزاری مسابقه باید پاسخگو باشند اما فکر می‌کنم جام قهرمانه پشت اتومبیل مسئول سالن بود.

وی در مورد جریمه تیم پتروشیمی بندرامام به دلیل مسائل پیش آمده در دیدار اول فینال لیگ برتر بسکتبال،گفت: این جریمه دشمنان ما را خوشحال و فدراسیون بسکتبال با این کار خودش را جریمه کرد.

حاتمی افزود: تماشاگران ما تماشاگر واقعی هستند و با تماشاگران اجاره‌ای تیم‌ها فرق دارند. البته مسئولان برگزاری مسابقه فینال در ماهشهر هم کوتاهی کردند.

سرمربی تیم بسکتبال پتروشیمی بندرامام در خصوص صحبت‌های مدیرعامل مهرام در زمان پخش زنده مسابقه سوم فینال لیگ برتر، تصریح کرد: این دوستان، رفیق‌های شفیق خود را می‌آورند و باعث به وجود آمدن چنین مسائلی می‌شوند. این امر خیلی حرفه‌ای نیست که مدیرعامل یک باشگاه در زمان پخش زنده یک مسابقه صحبت و باخت‌های تمیش را توجیه کند. اما اگر قرار است چنین اتفاقی رخ بدهد باید با مدیرعامل باشگاه پتروشیمی هم صحبت می‌شد.

حاتمی در خصوص عملکرد سانی بچیروویچ، گفت: او بازیکن بزرگی است اما در دو آخر فینال لیگ برتر بازی در حد و اندازه های خود ظاهر نشده است.

وی همچنین درباره جابر ابراهیم، بازیکن خارجی تمیش خاطرنشان کرد: جابر به دلیل خطاهای زیادی که رویش صورت می‌گیرد از مصدومیت رنج می برد.

حاتمی در پایان گفت: در دیدار آخر فینال لیگ برتر بسکتبال با تمام توان به میدان خواهیم رفت.