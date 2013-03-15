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۲۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۰:۵۴

پس از 20 سال از آغاز اجرای پروژه/

رئیس جمهور قطعه چهارم آزاد راه تهران - شمال را افتتاح می کند

رئیس جمهور قطعه چهارم آزاد راه تهران - شمال را افتتاح می کند

ساری - خبرگزاری مهر: استاندار مازندران گفت: قطعه چهارم آزاد راه تهران - شمال یکشنبه 27 اسفندماه با حضور رئیس جمهوری افتتاح می شود.

سید علی اکبر طاهایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با حضور دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران، قطعه چهارم آزاد راه تهران - شمال بهره برداری می شود.

وی افزود: وزیر راه و شهرسازی و تعدادی از معاونان وزارت راه و شهرسازی، رئیس جمهور را در این سفر همراهی می کنند.

طاهایی گفت: سفر رئیس جمهوری به مازندران صبح یکشنبه در قطعه چهارم آزاد راه تهران - شمال آغاز می شود.

رئیس جمهوری امسال دو بار جهت آغاز عملیات انتقال آب دریای خزر به دشت مرکزی و افتتاح طرحهای مسکن مهر و علمی فناوری استان به شهرهای ساری و بابل سفر کرده بود و این سومین بار است که برای افتتاح پروژه در سالجاری به مازندران سفر می کند.

حدود 20 سال از آغاز اجرای پروژه آزاد راه تهران - شمال می گذرد و قرار بود قطعه چهار این آزاد راه که از غرب تهران - تقاطع بزرگراه همت - شروع و با عبور از ناحیه کن در استان تهران، از سولقان، دوآب (شهرستانک)، گچسر و مرزن آباد به کمربندی چالوس – تنکابن متصل می شود دهه فجر امسال افتتاح شود که این وعده محقق نشد.

اخبار تکمیلی متعاقبا منتشر می شود.

 

کد مطلب 2018974

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