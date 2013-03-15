به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار بوشهر در جمع پرستاران بیمارستان‌های استان بوشهر که به مناسبت سالروز میلاد باسعادت حضرت زینب(س) و روز پرستار برگزار شد با تجلیل از خدمات پرستاران که با زیباترین شکل مهربانی خود را به بیماران ابراز می‌کنند، گفت: پرستاران با کنار گذاشتن مشغله ها و مشکلات روزمره خود زیبا ترین خدمت به بیماران می‌کنند و آنان جز پاک ترین انسانها نزد خداوند متعال هستند.

فریدون حسنوند تصریح کرد: پرستاران در ارائه خدمت با وارد شدن به محیط کاری مشکلات خانوادگی خود را کنار می‌گذارند و سعی می‌کنند بیماران را با عاطفه و لطافت محبت و پرستاری کنند که این خدمت زیباترین خدمت نزد خداوند متعال است.

وی با اشاره به حادثه عاشورا و نقش حضرت زینب (س) دراین نهضت تاکید کرد: حضرت زینب(س) در سخت‌ترین شرایط، ولی با روحیه لطیف و مهربانی موجب تسکین آلام و دردها و مصیبت‌های وارده شد که خدمت شما پرستاران نمونه بارز این موضوع است.

استاندار بوشهر اضافه کرد: هدف از تسریع در راه اندازی مرکز تخصصی قلب، مرکز تخصصی دندانپزشکی، و بیمارستان عسلویه و دیگر طرح‌های درمانی این است که مردم استان بوشهر در حوزه سلامت و درمان غنی و بی نیاز باشند

عدم برخورداری پرستاران از امکانات رفاهی تفریحی

رئیس سازمان نظام پرستاری استان بوشهر با اشاره به اینکه در استان بوشهر دو‌هزار نفر در دو هیئت مدیره عضو این سازمان هستند افزود: تمام خدمات رفاهی، برگزاری کلاس‌های آموزشی ویژه پرستاران و بهیاران، اعطا وام‌های ضروری و دیگر خدمات به‌عهده این سازمان نظام پرستاری است

حسین پوپ عدم برخورداری پرستاران از امکانات رفاهی تفریحی، تاخیر در پرداخت مطالبات و بی توجهی به طرح ارتقا بهره وری از جمله مشکلات پرستاران ذکر کرد و افزود: با توجه به اینکه برای هر تخت بیمارستانی نیازبه 1.5 نفر نیروی پرستار است ولی به‌علت کمبود نیرو برای تحقق آن فاصله زیادی داریم که ناچار هستیم از پرستاران برای ارائه خدمات مطلوب به بیماران بیشتر استفاده کنیم.