پرستاران بوشهری تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار بوشهر صبح دوشنبه در این آئین اظهار کرد: پرستاران با ایثار و فداکاری برای سلامتی مردم، شبانهروزی تلاش میکنند و تجلیل از این عزیزان نه فقط در چنین مناسبتی بلکه همواره لازم است.
ارسلان زارع تصریح کرد: پرستاران با روحیه زینبی، برای سلامتی و حفظ نجات جان مردم تلاش میکنند و بدیهی است که ارتقای سطح کیفی خدمات حوزه سلامت، وابسته به پرستاران نیز هست.
وی خاطر نشان کرد: پرستاران با وجود مشکلات معیشتی، همه توان خود را برای نشاندن لبخند بر لبان بیماران به کار میگیرند و نقش این قشر در سلامت جامعه غیر قابل انکار است.
استاندار بوشهر صبح دوشنبه به مناسبت روز پرستار، با حضور در بیمارستانهای امیرالمومنین (ع)، شهدای خلیج فارس، سلمان فارسی و حضرت قائم (عج) ضمن دیدار با پرستاران این مراکز، مناسبت فرخنده روز پرستار و سالروز حضرت زینب کبری را تبریک گفت و از آنان به خاطر زحمات و تلاشهای شبانهروزی و صادقانه تقدیر کرد.
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