اعتصاب در آلمان باعث لغو 606 پرواز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دویچه وله در گزارشی نوشت: اعتصاب صدها پرسنل امنیتی فرودگاههای دوسلدورف، کلن و بن آلمان در اعتراض به کاهش دستمزدها و طرح های ریاضت اقتصادی باعث لغو صدها پرواز شد.

بر اساس این گزارش در پی اعتصاب پرسنل امنیتی فرودگاههای اصلی "نورث رین- وست پهالیا" 300 پرواز لغو شد.

همچنین در پی اعتصاب در فرودگاه بین المللی دوسلدورف که سومین فرودگاه آلمان است، 228 پرواز لغو شد. اعتصاب در کلن و بن نیز باعث لغو 78 پرواز شد.

بر اساس این گزارش درآمد پرسنل امنیتی آلمان هم اکنون 8.23 یورو در هر ساعت است و این نیروها با اعتصاب و برگزاری تظاهرات در تلاش برای افزایش میزان دستمزدها به 2.50 تا 3.64 یورو در هر ساعت هستند.