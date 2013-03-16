  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۲:۱۵

اعتصاب در آلمان باعث لغو 606 پرواز شد

اعتصاب در آلمان باعث لغو 606 پرواز شد

یک رساله آلمانی از لغو 606 پرواز در آلمان در پی اعتصاب صدها پرسنل امنیتی فرودگاههای دوسلدورف، کلن و بن در اعتراض به میزان دستمزدها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دویچه وله در گزارشی نوشت: اعتصاب صدها پرسنل امنیتی فرودگاههای دوسلدورف، کلن و بن آلمان در اعتراض به کاهش دستمزدها و طرح های ریاضت اقتصادی باعث لغو صدها پرواز شد.

بر اساس این گزارش در پی اعتصاب پرسنل امنیتی فرودگاههای اصلی "نورث رین- وست پهالیا" 300 پرواز لغو شد.

همچنین در پی اعتصاب در فرودگاه بین المللی دوسلدورف که سومین فرودگاه آلمان است، 228 پرواز لغو شد. اعتصاب در کلن و بن نیز باعث لغو 78 پرواز شد.

بر اساس این گزارش درآمد پرسنل امنیتی آلمان هم اکنون 8.23 یورو در هر ساعت است و این نیروها با اعتصاب و برگزاری تظاهرات در تلاش برای افزایش میزان دستمزدها به 2.50 تا 3.64 یورو در هر ساعت هستند.

کد مطلب 2019523

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه