به گزارش خبرنگار مهر، سید ابوالحسن حسن زاده پیش از ظهر شنبه در شورای اداری استان خوزستان اظهار کرد: در دولت نهم دو دهم پیشرفت مطلوبی در استان خوزستان و بخش های مختلف شاهد بودیم.

وی با بیان اینکه این پیشرفت در مسائل عمرانی شهر و فعالیتهای علمی و فرهنگی از جمله بخش های مختلف آموزشی قابل نمود است، افزود: این در حالی است که استان خوزستان دارای ظرفیتهای بیشتری برای توسعه و پیشرفت است.

حسن زاده با تاکید بر ضرورت همدلی و همکاری میان مسئولان گفت: اگر این همدلی در حوزه های مختلف بیشتر بود، به یقین شاهد پیشرفت و آبادانی بیشتری بودیم.

وی تصریح کرد: در دولت نهم و دهم اقدامات تاثیرگذاری به ویژه برای قشر محروم و بی بضاعت جامعه صورت گرفت.

امام جمعه موقت شهرستان اهواز با اشاره به ضرورت توجه به مشکلات مردم و رسیدگی به مسائل معیشتی آنان اظهار کرد: با توجه به تورم و شرایط اقتصادی نامطلوب مردم باید بیشتر از گذشته کانون توجه مسئولان باشند.

وی همچنین با اشاره به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر در سال آتی گفت: باید زمینه لازم برای حضور حداکثری مردم در انتخابات فراهم شود.

حسن زاده تاکید کرد: همچنین امانت داری و صیانت از آرای مردم باید مد نظر همگان باشد.