مسعود رهنما ضمن بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: رقابتهای انتخابی تیم ملی در وزن 55- کیلوگرم با تصمیم فدراسیون تکرار شد و چون راه و روش انتخابی روشن و شفاف بود و به انتخابی ها اعتماد داشتم با این تصمیم فدراسیون موافقت کردم. کارشناسانی که این مسابقات تکراری را تماشا کردند از پیشرفت خوب مجید حسن نیا سخن گفتند و این موضوع بیشتر از نتیجه این مسابقه باعث رضایت خاطر من شد.

وی ادامه داد: حسن نیا دو هفته در اردو همراه سایر کاراته کا خیلی خوب تمرین کرد و نتیجه آن را هم در مسابقات انتخابی گرفت و شاید اگر همین روند را ادامه دهد بتواند جای حسنی پور را در سبک وزن تیم ملی بگیرد. در سایر اوزان هم همین موضوع حاکم است و آنها که اولویت اول هستند به هیچ عنوان حاشیه امنیت ندارد.

سرمربی تیم ملی در خصوص معرفی دو کاراته اوزان 60 و 67 کیلوگرم گفت: در وزن 60- کیلوگرم هامون درفشی فر روند روبه رشدی داشته و در تست آمادگی جسمانی کمیته ملی المپیک نفر اول شد. او به لحاظ فنی هم خوب پیشرفت کرده و اگر به همین روال ادامه دهد می تواند نفر اول این وزن باشد و در وزن 67 کیلوگرم هم از بین حامد زیگساری و حسین سمندر یکی انتخاب خواهد شد.

رهنما ادامه داد: در رقابتهای انتخابی تیم ملی کاراته کایی مازنی به نام بهرام پور در اندازه های یک پدیده نشان داد و اکنون در اردوی تیم ملی با سرعت بالایی به سوی جلو در حال حرکت است. این کاراته کا در وزن 75 کیلوگرم خیلی سخت تلاش می کند و آینده ای درخشان در پیش دارد.

وی در پایان در خصوص حضور تیم ملی در یک تورنمنت بین المللی قبل از اعزام به بازیهای کشورهای اسلامی گفت: اگر فدراسیون موفق به اعزام تیم به یک تورنمنت بین المللی نشود بدون شک دیدارهایی را با تیم های منتخب استانها در داخل کشور برگزار می کنیم.

اردوی تیم ملی که هفته گذشته در رشت آغاز شده بود صبح دوشنبه به پایان خواهد رسید.

