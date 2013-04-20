علیرضا سمندر با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: کاراته ایران در سال گذشته به آنچه می خواست دست پیدا کرد. رسیدن به موفقیت و مدالهای با ارزش در مسابقات جهانی بعد از سالها نشان از واقعیت کاراته ایران دارد. اینکه کاراته ایران توانایی کسب کارهای بزرگتر را نیز دارد بزرگترین دستاورد مسابقات جهانی پاریس بود.

وی ادامه داد: برگزاری اردوهای متعدد تیم ملی، مسابقات داخلی از جمله انتخابی تیم ملی، قهرمانی کشور، لیگ در رده های مختلف، کلاسهای آموزشی متعدد و از همه مهمتر حضور در مسابقات متعدد برون مرزی از جمله کاراته وان و قهرمانی آسیا جزیی از برنامه های تدوین شده فدراسیون بود که به خوبی اجرا شد.

رئیس فدراسیون کاراته در خصوص تغییرات ایجاد شده در راس این فدراسیون همانند چند سال اخیر گفت: تغییراتی که در سال 91 در فدراسیون ایجاد شد یک تفاوت عمده با سالهای قبل داشت و آن دوری از حواشی بود. من با تجربه بیشتر برای خدمت به اهالی کاراته وارد شدم و به خوبی از تجربه و نقطه نظرات کارشناسان این رشته بهره خواهم برد تا کاراته ایران روز به روز به افتخارات بیشتری دست پیدا کند.

سمندر ادامه داد: اکنون اهالی این رشته به این نقطه نظر مشترک که یک نفر از بیان آنها باید کاراته را اداره کند، دست پیدا کرده اند پس از دوستان می خواهم کمی و کاستی های موجود را بیان کنند و ما را در راه ساختن آینده کاراته کمک کنند.

وی با اشاره به تغییر برنامه مسابقات کشورهای اسلامی گفت: کار آماده سازی تیم را از اولین رزوهای سال آغاز کردیم ، ولی پس از تغییر برنامه این رقابتها تصمیم گرفتیم کمی تمرینات سبک تر پیگیری شود و بزودی در جلسه ای با کادر فنی در مورد نحوه ادامه کار تصمیم گیری خواهیم کرد.

رئیس فدراسیون در مورد مسابقات نوجوانان و جوانان هم گفت: برنامه این تیم ها را نیز بزودی آغاز می کنیم. قرار است از مردادماه اردوها را تشکیل داده و قبل از آن نیز کادر فنی را معرفی خواهیم کرد. نفرات تیم امید نیز به همراه بزرگسالان تمرینات خود را پیگیری می کنند. آذرماه مسابقات قهرمانی جهان را در این رده سنی پیش رو داریم و تلاش خواهیم کرد با تیمی قدرتمند و آماده به مصاف رقبای خود برویم.

علیرضا سمندر در خصوص سفر خود به شرق آسیا گفت: به همراه "محسن آشوری" دیداری با آقای "چه" رییس فدراسیون کاراته ماکائو و عضو هیات رئیسه کنفدراسیون آسیا داشتیم و در زمینه های مختلف به بحث و تبادل نظر پرداخته و قرار شد تا فدراسیونهای دو کشور در بخش های گوناگون با یکدیگر همکاری داشته باشند .ایشان عضو هیات رئیسه آسیاست و نفوذ زیادی در کاراته آسیا دارد و از قبل هم روابطه دوستی بین ما بود که امیدورایم بتوانیم همکاری خوبی داشته باشیم.



وی ادامه داد: پس از آن نشستی را با " پاتریک لیم " رییس کمیته داوران کنفدراسیون آسیا در مالزی برگزار کردیم و درخصوص مسایل روز داوری به صحبت پرداختیم. قرار بود اردیبهشت ماه کلاس بین المللی داوری با حضور نمایندگان کشورهای منطقه (غرب آسیا) در ایران برگزار شود که ما از پاتریک لیم درخواست کردیم تا این کلاس در زمان دیگری برگزار شود.

رئیس فدراسیون در خصوص مسابقات قهرمانی آسیا نیز گفت: با توجه به تغییر برنامه مسابقات کشورهای اسلامی ، رقابتهای قهرمانی آسیا نیز به تاخیر افتاده و به احتمال فراوان 20 روز بعد از مسابقات قهرمانی نوجوانان و جوانان جهان در آذرماه برگزار می شود.