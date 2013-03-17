طریقت منفرد مدیران لایق را برکنار و بله قربان گوها را جایگزین کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز نعمتی نماینده مردم اسد آباد در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با رای اعتماد به وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه طریقت منفرد یک فرد عصبانی مزاج است، گفت: یک فرد عصبانی به درد وزیری نمی خورد.

وی افزود: در این مدت دو ماه و نیمه از سرپرستی طریقت منفرد بر وزارت بهداشت تمام مدیران لایق و باتجربه را برکنار و تمام افراد بله قربان گو را جایگزین آنان کردند.

وی خطاب به طریقت منفرد گفت: شما که تحمل افراد توانمند و لایق و خبره را ندارید چگونه می تواند با سیل عظیم مردم و مشکلات آنان مواجه شوید.

نماینده مردم اسدآباد با بیان اینکه طریقت منفرد مدعی برنامه ریزی در سازمان های مختلف از جمله تامین اجتماعی است گفت: شما که خود ادعا کردید ظرف شش دقیقه می توان شق القمر کرد در این مدت دو ماه و نیم چه قدم خیری برداشته اید.

وی خطاب به طریقت منفرد افزود: در خصوص بدهی بیمارستان ها چه اقدامی انجام داده اید. در این 2 ماه و نیم آیا توانسته اید پزشک متخصص به بسیاری از شهرستان هایی که حتی از داشتن یک پزشک عمومی هم محروم هستند بفرستید؟

نعمتی گفت: آیا امروز روستاهایی که بیش از 5 هزار نفر جمعیت دارد پزشک عمومی دارند؟

وی با بیان اینکه ادعاهای شما با اعمال تان کاملاً مخالف است گفت: شما اعلام کردید من می توانم وزارت بهداشت را متحول کنم برای این امر چه برنامه ای دارید.

نماینده مردم اسدآباد با اشاره به آنچه به زیرمیزی هایی خواند که در بیمارستانی که طریقت منفرد در آن سهامدار است رد و بدل می شود گفت: شما چشم خود را بر این زیرمیزی ها بسته آید و حتی در جلسه دیروز فراکسیون نیز جوابی برای آن نداشتید.

وی در پایان خطاب به طریقت منفرد گفت: شما تحصیل کرده آلمان هستید سوال آخرم از شما این است که در خصوص اتفاقاتی که در آلمان افتاده ما را مطلع کنید.