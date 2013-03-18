مساجد بین راهی گرمسار آماده پذیرایی از مهمانان نوروزی هستند

حجت الاسلام محسن محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام خبر آمادگی مساجد بین راهی گرمسار جهت پذیرایی از مهمانان نوروزی افزود: رايزني هاي انجام شده جهت تعميرات جزئي و همچنين سمپاشي و گند زدايي در اين مساجد انجام شده است.

وی تصریح کرد: با توجه به اين مهم که ايام فاطميه اول با عيد سعيد باستانی مقارن گشته لازم است جهت اجراي برنامه هاي فرهنگي به صورت ويژه و با رعايت کليه موارد و شرايط برنامه ريزي شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گرمسار اظهار داشت: هماهنگي با هيئات مذهبي جهت استقرار در اين مساجد و برگزاري مراسمات جهت غني سازي برنامه هاي فرهنگي انجام شده است.

محمدیان گفت: با عنايت به موقعيت جفرافيايي شهرستان گرمسار که در مسير تهران - مشهد قرار گرفته و اهميت خدمت رساني صحيح و همه جانبه به زائران و همچنين حجم کثير مسافران، لازم است تمهيداتي انديشيده شود که جداي از تسهيل دسترسي افراد به خدمات مد نظر بتوان خاطره اي خوش براي آنان به يادگار گذاشت.

وی در بخش دیگری با یادآوری تقارن دهه فاطمیه اول با عید نوروز افزود: باید مراسم عزاداری ایام فاطمیه پرشور تر از گذشته برگزار و با برنامه ریزی درست احترام این ایام حفظ شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گرمسار در پایان خاطر نشان کرد: ایام فاطمیه از جایگاه بالایی برخوردار است و باید حرمت این ایام حفظ شود.