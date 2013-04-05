وعده های وزیر ارتباطات برای سال 92 / رفع مشکلات سرعت اینترنت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن نامی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تشریح دستاوردهای این وزارتخانه در طول فعالیت دولت نهم و دهم و در مقایسه با شروع به کار دولت نهم اعلام کرد: ضریب نفوذ تلفن ثابت تا سال 1384 به میزان 29.65 درصد بود اما هم اکنون 35.5 درصد جمعیت کشور دارای تلفن ثابت هستند؛ در همین حال تا سال 1384 به میزان 12 درصد از افراد کشور از تلفن همراه استفاده می کردند که این رقم هم اکنون به 75.3 درصد رسیده است.

وی گفت: در این راستا درسال 1384 ، 47 هزار و 955 روستا دارای ارتباط بودند که این تعداد هم اکنون به 52 هزار و 704 روستا رسیده است.

براساس اعلام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آغاز بکار دولت نهم تعداد کاربران اینترنت 7 میلیون و 600 هزار نفر بوده که در حال حاضر تعداد 32 میلیون و 696 هزار و 275 نفر در کشور از اینترنت استفاده می کنند؛ این به این معنی است که در سال 1384 ضریب نفوذ اینترنت 10.95 درصد بوده که این آمار هم اکنون به 43 درصد رسیده است.

به گفته دکتر نامی از حیث پهنای باند بین الملل نیز در سال 1384 میزان پهنای باند بین الملل کشور 1.7 گیگابیت برثانیه بوده و هم اکنون این ظرفیت به 72.4 گیگابیت برثانیه ارتقاء یافته است؛ در همین حال در سال 1384 تعداد 358 دفتر روستایی در حال ارائه خدمات بوده است که هم اکنون به تعداد 9 هزار و 865 دفتر رسیده است.

براساس آمارهای ارائه شده توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا پایان سال 1391 تعداد مرسولات پستی به بیش از یک میلیارد مرسوله رسید که این رقم در آغاز به کار دولت نهم برابر 795 میلیون و 193 هزار مرسوله بوده است.

وی گفت: تعداد کشورهای دارای ارتباط رومینگ با ایران در سال 1384 نزدیک به 58 کشور بوده که هم اکنون به تعداد 111کشور رسیده است؛ همچنین در حال حاضر پوشش جاده های اصلی توسط شبکه اپراتورهای اول ، دوم و سوم 91 درصد و پوشش جاده های فرعی برابر 92.8 درصد و پوشش جاده های ریلی کشور 94.12 درصد است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه در راستای تحقق تکلیف ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه کشور ، ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات به منظور بسط خدمات دولت الکترونیکی از وظایفی است که باید با جدیت تمام پیگیری شود اظهار داشت: دراین راستا شبکه ارتباطی و شبکه اطلاعاتی کشور باید تقویت و توسعه یابند که این موضوع مهم درسه لایه شبکه ارتباطی، شبکه اطلاعاتی و زیرساخت نرم افزاری درحال توسعه است.

وی رفع مشکلات سرعت اینترنت و توسعه فیبرنوری را از جمله برنامه های کوتاه مدتی عنوان کرد که وزارت ارتباطات قصد دارد در سال 92 به آن بپردازد و گفت: توسعه پهنای باند ترانزیت ترافیک بین الملل، تکمیل پروژه های جستجوگر ، مرورگر و سیستم عامل بومی و راه اندازی مراکز داده استانی از دیگر پروژه های در دست انجام برای سال 92 است.

وی از نصب و راه اندازی ایستگاههای پایش طیف فرکانس و مرکز نظارت برسرویس اپراتورها، تجاری سازی فناوریهای موردنیاز، حمایت از توسعه صادرات فناوری و ارتقاء صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان دیگر برنامه های کوتاه مدت این وزارتخانه برای سال 92 خبر داد و گفت: توجه به اقتصاد مقاومتی و خوداتکایی، استخراج فرصت های سرمایه گذاری، توسعه کسب و کار حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، ارائه خدمات دولتی در دفاتر ICT روستایی و توسعه بانکداری الکترونیکی و خرده بانکداری پست بانک ایران در دستور کار است.

دکتر نامی از ساماندهی بازار فعالیت های پستی از طریق صدور پروانه اپراتورهای جدید، ساماندهی بازار فعالیت های پستی ازطریق صدور پروانه اپراتورهای جدید، ساماندهی ورود تجهیزات ICT به کشور از طریق گمرک فرودگاه پیام و تأمین زیرساخت های لازم جهت احداث شهر ICT به عنوان دیگر برنامه های در دست اقدام خبر داد.