از نظر بودجه جزو 13 تیم اول لیگ نیستیم/ نیم نگاهی به آسیا داریم

به گزارش خبرنگار مهر، منصور قنبرزاده مدیرعامل باشگاه نفت تهران در پایان دیدارعصر امروز دوشنبه این تیم برابر استقلال که با تساوی یک بر یک خاتمه یافت در جمع خبرنگاران حاضر در ورزشگاه

آزادی گفت: همه اعضای تیم برای کسب 3 امتیاز این بازی هم قسم شده بودند و بازی جوانمردانه‌ای انجام دادیم. تیم ما جوان است و قبلا در ورزشگاه آزادی مشکل داشتیم ولی حالا بازیکنان ما راحت بازی می‌کنند. البته این قول را داده‌اند که از سال آینده دیدارهای ما برابر استقلال و پرسپولیس در ورزشگاه تختی برگزار شود که به سود ما خواهد بود.

وی در خصوص اعتراض‌هایی که هواداران استقلال به دروازه بان تیم نفت داشتند، اظهار داشت: گلر تیم ما کمی خونسرد است و فکر می‌کنم همه نگاه‌ها به او بود. البته من نمی‌توانم در مسایل فنی وارد شوم.

مدیرعامل باشگاه نفت‌تهران درباره هدفگذاری این تیم و تمدید احتمالی قراداد ابراهیم‌زاده خاطرنشان کرد: از لحاظ بودجه جزو 13 تیم اول لیگ هم نیستیم ولی نیم نگاهی به آسیا داریم. هدفگذاری ما این بود که یک رقمی باشیم و از نتایج تیم راضی هستیم. ما قطعا تمایل داریم قرارداد آقای ابراهیم‌زاده را تمدید کنیم و امیدورایم که وی هم تمایل به ادامه همکاری داشته باشد.