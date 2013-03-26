توزیع 800 تن سیب و پرتقال در کردستان/نظارت های مستمر بر بازار ادامه دارد

پیمان اسراری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به توزیع 800 تن سیب و پرتقال در غرفه‌ های سطح استان کردستان اظهار داشت: این مقدار، 65 درصد کل میوه های توزیعی استان است که خوشبختانه طی 10 روز گذشته با یک نظم خاصی توزیع و در اختیار مردم استان کردستان قرار گرفته است.

وی افزود: از زمان آغاز طرح از 25 اسفند ماه سال گذشته تاکنون، 300 تن سیب و 500 تن پرتقال از استان های مازندران و آذربایجان غربی وارد استان کردستان شده و توزیع شده است.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان با بیان اینکه این مقدار میوه 65 درصد کل میوه برنامه ریزی شده برای توزیع در غرفه های ویژه سطح شهر بوده است، ادامه داد: 35 درصد مابقی نیز طی روزهای آینده توزیع می شود.

اسراری با تاکید بر اینکه کیفیت میوه های توزیعی استان رتبه نخست را دارا است، یادآور شد: علت این مسئله نظارت دقیق مباشران تامین میوه در خصوص توزیع میوه با کیفیت است.

وی در ادامه درباره بازرسی های صورت گرفته در غرفه های سطح استان بیان کرد: به دلیل نظارت های مستمر سازمان، خوشبختانه تخلفي گزارش نشده است و اين نظارت دقيق نشان دهنده هوشياري و دقت بالا و مستمر بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت كردستان است.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت پیرامون چرایی نحوه توزیع میوه به این شکل خاطر نشان کرد: هرساله به این صورت بوده که 65 درصد میوه‌ها در پایان سال و باقی آن در صورت لزوم طی روزهای نخستین سال جدید توزیع شود.

اسراری در پاسخ به سوالی در خصوص علت وجود صف‌های طولانی جلوی برخی غرفه‌های توزیع میوه ستاد تنظیم بازار دلیل آن را بالا رفتن تقاضا به دلیل حضور مسافران و گردشگران سایر نقاط کشور در کردستان عنوان کرد.

وی با بیان اینکه قرار نیست سازمان صنعت، معدن و تجارت با اجرای این طرح، تمام میوه داخل شهر را تامین کند خاطر نشان کرد: با توزیع 35 درصد میوه تنظیم بازار ستاد، این مشکل هم تا حدود زیادی مرتفع خواهد شد.

وی در خصوص زمان پایان طرح توزیع میوه این ستاد در استان کردستان گفت: تلاش می شود تا دهم فروردین توزیع میوه ها ادامه داشته باشد.