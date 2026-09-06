واژگونی چهارچرخ در محمودآباد یک کشته و ۲ مصدوم داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عباسی با بیان اینکه واژگونی یک دستگاه چهارچرخ در ساحل یکی از شهرک های خصوصی در شهرستان محمودآباد، جان دختر ۲۶ ساله را گرفت و دو نفر دیگر را مصدوم کرد با هشدار نسبت به خطرات استفاده از وسایل نقلیه تفریحی و چهارچرخ‌ها، بر ضرورت رعایت نکات ایمنی و توجه جدی به توصیه‌های پیشگیرانه تأکید کرد.

عضو شورای قضایی استان با اشاره به اینکه موتور چهار چرخ در صورت سرعت بالا در شن های نرم می تواند باعث واژگونی ، بی‌احتیاطی و رعایت نکردن اصول ایمنی می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد، گفت: استفاده‌کنندگان از چهارچرخ باید ضمن رعایت مقررات و دستورالعمل‌های ایمنی، استفاده از کلاه ایمنی ، تردد در مسیر مجاز ،از انجام حرکات،نمایشی پرخطر و استفاده از این وسایل در شرایط نامناسب خودداری کنند.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران همچنین بر ضرورت استفاده از تجهیزات ایمنی مناسب و نظارت بر نحوه استفاده از وسایل نقلیه تفریحی تأکید کرد و خواستار توجه بیشتر خانواده‌ها و مسئولان مربوطه برای پیشگیری از تکرار حوادث مشابه شد.