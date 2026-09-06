به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوری‌شمسی ظهر یکشنبه در نشست شورای تامین مسکن استان همدان اظهار کرد: موضوع مسکن یکی از اولویت‌های جدی مدیریت استان است و به همین منظور جلسات این شورا به‌صورت مستمر و هفتگی برگزار می‌شود.

وی افزود: با رویکرد ایجاد تحرک جدی در حوزه ساخت‌وساز در یک سال گذشته اقدامات موثری در زمینه احداث واحدهای مسکونی و تامین خدمات روبنایی و زیربنایی صورت گرفته است.

استاندار همدان با اشاره به چالش کمبود زمین در استان همدان به‌دلیل شرایط جغرافیایی و نسبت مساحت به جمعیت، تصریح کرد: تامین زمین برای متقاضیان واجد شرایط و پس از آن مدیریت منابع مالی محور اصلی مباحث در جلسات شورای تامین مسکن است.

ملانوری‌شمسی با اشاره به پروژه شهرک شهید «شادمانی» به مساحت ۳۲۰ هکتار، گفت: بخشی از این اراضی در محدوده شهری و براساس طرح جامع جدید است و بخش دیگر در حریم شهر قرار دارد که مالکیت آن در اختیار مردم است.

وی ادامه داد: براساس قانون جهش تولید مسکن اداره‌کل راه و شهرسازی موظف به توافق با مالکان است که تاکنون بر روی ۲۸۰ هکتار از این اراضی توافق حاصل شده و برگزاری جلسات فعلی با هدف تسریع در فرایند صدور اسناد ثبتی و انتقال سند به نام دولت است.

استاندار همدان با بیان اینکه انتقال اسناد حداقل چهار ماه زمان‌بر است، خاطرنشان کرد: با تعامل راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی طراحی فنی و مهندسی پروژه مسکن شهید شادمانی با اولویت کاهش هزینه‌ها و افزایش سرعت انجام خواهد شد و طبق زمان‌بندی دستیابی به مرحله واگذاری و احداث مسکن و تاسیسات مورد نیاز در این منطقه حداقل به یک سال زمان نیاز دارد.

ملانوری‌شمسی همچنین درباره وضعیت «کوی پرواز» گفت: در ۲ سال گذشته مسائل دیده نشده در پروژه کوی پرواز از جمله راه دسترسی، واحدهای آموزشی، بهداشتی، درمانی، انتظامی و ورزشی بررسی و برای رفع آن اقدام شده است.

وی در پایان تاکید کرد: تعداد واحدهای موجود در کوی پرواز به‌منظور مدیریت تراکم جمعیتی و تسهیل دسترسی مردم به خدمات عمومی کاهش یافته است.