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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۲۰

کرملین: برخی مفاد تفاهمات آلاسکا همچنان روی میز است

کرملین: برخی مفاد تفاهمات آلاسکا همچنان روی میز است

سخنگوی کاخ کرملین گفت: برخی از تفاهم‌های حاصل‌ شده میان پوتین و ترامپ در نشست آلاسکا همچنان در دستور کار روسیه و آمریکا باقی خواهد ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین گفت برخی از تفاهمات حاصل‌شده میان ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ در نشست آلاسکا همچنان در دستور کار روسیه و آمریکا باقی خواهد ماند.

پسکوف همچنین دیدار پوتین با استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا و جرد کوشنر را نشانه وجود و تقویت فضای اعتماد در کانال ارتباطی میان مسکو و واشنگتن دانست.

ویتکاف و کوشنر روز شنبه با پوتین در مسکو دیدار کردند. یوری اوشاکوف، دستیار رئیس جمهور روسیه گفت مذاکرات ۳ ساعت و ۱۰ دقیقه طول کشید و درباره جنگ اوکراین و پروژه‌های بزرگ احتمالی میان روسیه و آمریکا بود.

اوشاکوف این مذاکرات را مهم، سازنده و بسیار صریح توصیف کرد.

نمایندگان آمریکا روز یکشنبه پس از مسکو راهی کی‌یف شدند و با ولودیمیر زلنسکی دیدار کردند. مذاکرات صلح روسیه و اوکراین که با میانجیگری آمریکا در اوایل سال جاری در سه دور برگزار شده بود، از آن زمان متوقف مانده است.

کد مطلب 6939275

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