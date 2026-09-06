به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، لئون پانتا وزیر جنگ پیشین آمریکا، هشدار داد که در حالی که رئیس‌جمهور کشورش برای یافتن راهی جهت خروج از مناقشه جنجالی کنون علیه ایران تلاش می‌ کند، احتمال دارد جنگ با ایران ۶ ماه دیگر نیز به طول انجامد.

وزیر جنگ پیشین آمریکا در مصاحبه‌ای اعلام کرد که جنگ با ایران که بیش از ۶ ماه پیش توسط ترامپ آغاز شد، خطر تبدیل شدن به یک «جنگ بی‌ پایان دیگر در خاورمیانه (غرب آسیا)» را دارد که هیچ پایان مشخصی برای آن متصور نیست.

پانتا که سابقه ریاست سازمان سیا در دوران ریاست‌ جمهوری باراک اوباما را نیز در کارنامه دارد، سپس گفت: بر کسی پوشیده نیست که ایالات متحده در بن‌ بستی هولناک گرفتار شده‌ و گزینه‌ های بسیار اندکی برای پایان دادن به این جنگ وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد که این مناقشه در مسیری قرار دارد که ممکن است همچون جنگ‌ های عراق و افغانستان، به «یک جنگ شکست‌خورده دیگر» در خاورمیانه (غرب آسیا) بدل شود.

لئون پانتا افزود: به گمان من، احتمال زیادی وجود دارد که این جنگ بدون آنکه حل‌ و فصل شود، ۶ ماه دیگر ادامه یابد.

اظهارات پانتا در حالی مطرح شد که چند روز پیش، دن دریسکول مقام ارشد ارتش آمریکا در پی انتشار گزارش‌ هایی مبنی بر اختلاف‌ نظر با پیت هگست (وزیر جنگ آمریکا) بر سر مجموعه ای از برکناری‌ ها، به‌طور ناگهانی و در بحبوحه این مناقشه از سمت خود کناره‌گیری کرد.

به باور این مقام پیشین آمریکا، چنین رویکردی منجر به چیزی می‌ شود که همه طرف‌ ها از آن هراس دارند: جنگی طولانی و فرساینده دیگر در خاورمیانه (غرب آسیا).