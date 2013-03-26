جوانان ایران به اهل بیت(ع) عشق می ورزند/ محبت به ائمه اطهار(ع) سرمایه نسل آینده

به گزارش خبرنگار مهر، آيتالله سيد احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، دوشنبه شب در آستان مقدس امامزاده يحيی(ع) در ميامی، با بيان اينكه زيارت امامزادهها بايد سبب تقويت نظام اسلامی شود اظهار کرد: در بين ملت ما ويژگیهايی است كه اختصاص به جهان تشيع و ايران اسلامی دارد و يكی از آن ويژگیها محبت مردم به خاندان عصمت و طهارت(ع) است.
وی افزود: تاكنون در هيچ دورهای مانند نظام اسلامی، اين چنين حكومت اهل بيت(ع) بر جامعه حاكم نبوده است و زيارت امامزادهها بايد سبب تقويت نظام اسلامی شود.
آيتالله خاتمی با اشاره به اينكه دو ميليون زائر لحظه تحويل سال در حرم مطهر رضوی و ديگر بقاع متبركه بودند، عنوان كرد: مردم سعی میكنند سال جديد خود را در كنار فرزندان حضرت زهرا(س) آغاز كنند تا بتوانند با تأسی از سيره آنها زندگی كنند.
وی در خصوص محبت جوانان به اهل بيت(ع)، خاطر نشان کرد: با نظرسنجی كه انجام شده است، 90 درصد جوانان عاشق اهل بيت(ع) هستند و اين موضوع در ماه محرم، اعتكاف و شبهای قدر جلوه پيدا میكند.
عضو مجلس خبرگان رهبری با بيان اينكه عشق به خاندان اهل بيت(ع) در دل مردم ايران عجين شده است، تصريح كرد: عشق مردم به خاندان اهل بيت(ع) زير بنای قرآنی دارد زيرا دوست داشتن خاندان اهل بيت(ع) سفارش پيامبر اكرم(ص) بوده و قرآن نيز نسبت به آن تأكيد دارد.
وی با اشاره به زيارت امام رضا(ع)،بیان کرد: حرم امام رضا(ع) كانون اخلاق و معنويت است و راز زيارت امام رضا(ع) نيز بهرهمندی از كلاس تربيت اين امام رئوف است و زيارت مقبول آن است كه با توجه كامل همراه باشد.
امام جمعه موقت تهران حضرت زهرا(س) را مظهر عفاف و حجاب دانست و افزود: حضرت زهرا(س) بايد الگوی نسل جوان ما باشد و از سرمايه محبت مردم به اهل بيت(ع) استفاده بهينه شود.
وی خطاب به زائران امامزاده يحيی(ع)، اظهار کرد: سرمايه محبت به اهل بيت(ع) را به نسلهای آینده منتقل كنيد و تلاش شود تا فرزندانتان با محبت فرزندان اميرالمومنين(ع) تربیت یابند.
