تحقق اهداف "حماسه سیاسی و اقتصادی" نیازمند پرهیز از شعار زدگی است/ لزوم رسیدن اصولگریان به کاندیدای واحد

حجت الاسلام مرتضی آقا تهرانی در گفتگو با خبرنگار مهر، نام گذاری سالها توسط مقام معظم رهبری را به عناوین مختلف دارای برکات خاص و ویژه دانست و افزود: نامگذاری " سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی" به عنوان یک نقشه راه برای توسعه و پیشرفت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی توسط مقام معظم رهبری عنوان شده است.

وی دغدغه و خواست مقام معظم رهبری را اقتدار و پیشرفت ایران اسلامی عنوان کرد و با بیان اینکه نامگذاری سالها به نام های مختلف توسط ایشان در همین مسیر است، ادامه داد: همه آحاد جامعه باید با درک صحیح و شعور خاص در راستای تحقق شعار سال" حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی" تلاش کنند.

حجت الاسلام آقا تهرانی با تاکید بر اینکه باید از راه صحیح برای رسیدن به هدف تلاش کنیم، افزود: باید از راه صحیح و حرکت در مسیر اخلاق برای رسیدن به اهداف شعار حماسه سیاسی تلاش شود.

نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر لزوم رعایت اخلاق در فعالیت ها و رقابت های سیاسی، پرهیز از تخریب و بدخلاقی سیاسی را مورد تاکید قرار داد و افزود: نباید با رفتارهای غیر منطقی و در مسیر غلط توسط کاندیدها برای غلبه بر رقیب فعالیت شود.

حجت الاسلام آقا تهرانی حماسه را در مسیر جهاد مورد تحلیل قرار داد و افزود: "جهاد و حماسه در اسلام فلسفه خاص و ویژه خود را دارد و در زمان جهاد افرادی هستند که اهل حماسه هستند و این ها در میدان رزم هستند و ایستاند و مقاوم هستند. اینان کسانیه هستند که پایمردی می کنند.

وی رسیدن به هدف از هر راهی را در اسلام مردود دانست و افزود: باید از راه درست و حلال در راستای تحقق اهداف شعار "حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی" تلاش شود.

نماینده مردم تهران در مجلس افزود: رسیدن به اقتصاد اسلامی توانمند و مقاوم از هر راهی ممکن نیست و باید با برنامه ریزی مناسب و مطمئن و حلال برای تحقق اهداف شعار" حماسه اقتصادی" تلاش شود.

دبير جبهه پايداري انقلاب اسلامي پرهیز از بداخلاقی های سیاسی و تخریب رقیب برای رسیدن به هدف را مورد نکوهش قرار داد و گفت: برای رسیدن به دولت و مجلس قوی نمی توان از هر راهی برای جذب رای استفاده کرد و یا به تخریب رقیب و بداخلاقی سیاسی پرداخت.

حجت الاسلام آقا تهرانی با تاکید بر اینکه باید با لجن مال کردن، توهین و تخریب افراد به شدت برخورد شود، افزود: احیای اخلاق با بد اخلاقی مردود است و باید با اخلاق درست به سمت اخلاق درست رفت.

وی بیانات مقام معظم رهبری را در خصوص فرد اصلح در انتخابات ریاست جمهوری یادآور شد و افزود: بیان مقام معظم رهبری بیان درست و به جایی است و همه باید به آن توجه کنیم و به سوی پیدا کردن و انتخاب فرد اصلح برویم.

دبیر جبهه پایداری ابراز امیدواری کرد اصولگرایان به یک کاندیدای واحد برسند.

حجت الاسلام آقا تهرانی افزود: ولایت مداری، کارآمدی، نشاط کاری داشتن، درک کردن شعارهای انقلاب، فهم و درک صحیح آرمانها و ارزشهای انقلاب و شهدا و شناخت دشمن از معیارهای انتخاب فرد اصلح برای انتخابات ریاست جمهوری است.