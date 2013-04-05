  استانها
  2. زنجان
۱۶ فروردین ۱۳۹۲، ۱۲:۳۲

حجت الاسلام آقا تهرانی:

تحقق اهداف "حماسه سیاسی و اقتصادی" نیازمند پرهیز از شعار زدگی است/ لزوم رسیدن اصولگریان به کاندیدای واحد

زنجان - خبرگزاری مهر: دبير جبهه پايداري انقلاب اسلامي تحقق اهداف شعار "حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی" را نیازمند درک دقیق اهداف و فلسفه نامگذاری آن عنوان کرد و گفت: تحقق اهداف شعار سال نیازمند پرهیز از شعار زدگی است.

حجت الاسلام مرتضی آقا تهرانی  در گفتگو با خبرنگار مهر، نام گذاری سالها توسط مقام معظم رهبری را به عناوین مختلف دارای برکات خاص و ویژه دانست و افزود: نامگذاری " سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی" به عنوان یک نقشه راه برای توسعه و پیشرفت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی توسط مقام معظم رهبری عنوان شده است.

وی دغدغه و خواست  مقام معظم رهبری را اقتدار و پیشرفت ایران اسلامی عنوان کرد و  با بیان اینکه نامگذاری سالها به نام های مختلف توسط ایشان در همین مسیر است، ادامه داد: همه آحاد جامعه باید با درک صحیح و شعور خاص در راستای تحقق شعار سال" حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی" تلاش کنند.

حجت الاسلام آقا تهرانی با تاکید بر اینکه باید  از راه صحیح برای رسیدن به هدف تلاش کنیم، افزود: باید از راه صحیح و حرکت در مسیر اخلاق برای رسیدن به اهداف شعار حماسه سیاسی تلاش شود.

نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر لزوم رعایت اخلاق در فعالیت ها و رقابت های سیاسی، پرهیز از تخریب و بدخلاقی سیاسی را مورد تاکید قرار داد و افزود: نباید با رفتارهای غیر منطقی و در مسیر غلط توسط کاندیدها برای غلبه بر رقیب فعالیت شود.

حجت الاسلام آقا تهرانی حماسه را در مسیر جهاد مورد تحلیل قرار داد و افزود: "جهاد و حماسه در اسلام فلسفه خاص و ویژه خود را دارد و در زمان جهاد افرادی هستند که اهل حماسه هستند و این ها در میدان رزم هستند و ایستاند و مقاوم هستند. اینان کسانیه هستند که پایمردی می کنند.

وی رسیدن به هدف از هر راهی را در اسلام مردود دانست و افزود: باید از راه درست و حلال در راستای تحقق اهداف شعار "حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی" تلاش شود.

نماینده مردم تهران در مجلس افزود: رسیدن به اقتصاد اسلامی توانمند و مقاوم از هر راهی ممکن نیست و باید با برنامه ریزی مناسب و مطمئن و حلال برای تحقق اهداف شعار" حماسه اقتصادی" تلاش شود.

دبير جبهه پايداري انقلاب اسلامي پرهیز از بداخلاقی های سیاسی و تخریب رقیب برای رسیدن به هدف را مورد نکوهش قرار داد و گفت:  برای رسیدن به دولت و مجلس قوی نمی توان از هر راهی برای جذب رای استفاده کرد و یا به تخریب رقیب و بداخلاقی سیاسی پرداخت.

حجت الاسلام آقا تهرانی با تاکید بر اینکه باید با لجن مال کردن، توهین و تخریب افراد به شدت برخورد شود، افزود: احیای اخلاق با بد اخلاقی مردود است و باید با اخلاق درست به سمت اخلاق درست رفت.

وی بیانات مقام معظم رهبری را در خصوص فرد اصلح در انتخابات ریاست جمهوری یادآور شد و افزود: بیان مقام معظم رهبری بیان درست و به جایی است و همه باید به آن توجه کنیم و به سوی پیدا کردن و انتخاب فرد اصلح برویم.

دبیر جبهه پایداری ابراز امیدواری کرد اصولگرایان به یک کاندیدای واحد برسند.

حجت الاسلام آقا تهرانی افزود: ولایت مداری، کارآمدی، نشاط کاری داشتن، درک کردن شعارهای انقلاب، فهم و درک صحیح آرمانها و ارزشهای انقلاب و شهدا و شناخت دشمن از معیارهای انتخاب فرد اصلح برای انتخابات ریاست جمهوری است.

