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۱۶ فروردین ۱۳۹۲، ۱۱:۴۶

الحیات فاش کرد:

مذاکرات اردن با قدرتهای غربی درباره ایجاد منطقه حائل در سوریه

مذاکرات اردن با قدرتهای غربی درباره ایجاد منطقه حائل در سوریه

یک روزنامه عربی از مذاکرات اردن با قدرتهای غربی درباره ایجاد یک منطقه حائل در نقاط مرزی سوریه پرده برداشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الحیات چاپ لندن امروز اعلام کرد: مقامات اردن مذاکراتی را با قدرتهای غربی درباره ایجاد منطقه حائل در نقاط مرزی این کشور با سوریه آغاز کرده است.

الحیات در ادامه بدون اشاره به حضور گروههای تروریستی در مرز سوریه با اردن، علت ایجاد منطقه حائل در نقاط مرزی با سوریه را استقبال از حضور آوارگان پرشمار سوری دانسته است. این در حالی است که روزنامه واشنگتن پست اخیرا از آموزش سه هزار عنصر ارتش آزاد سوریه از سوی آمریکا و اردن در راستای ایجاد منطقه حائل پرده برداشت.

به گزارش منابع آگاه، مقامات سوریه نیز در پی دخالتهای اردن مهلتی 14 برای پاکسازی نقاط مرزی از حضور گروههای تروریستی داده اند. مقامات سوری هشدار داده اند که در صورت عملی نشدن این خواسته ارتش سوریه پاکسازی این نقاط حتی اگر در داخل اراضی اردن باشند را آغاز می کند.

کد مطلب 2025902

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