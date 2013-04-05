وزیر خارجه آمریکا با نخست وزیر ترکیه دیدارمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "تودی زمان" چاپ ترکیه ، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد در حال تدارک دیداری بین"جان کری" وزیر خارجه آمریکا و"رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه در استانبول است.

در حالی که وزیر خارجه آمریکا قرار است روز یکشنبه با "احمد داوود اوغلو" وزیر خارجه ترکیه در استانبول دیدارکند " ویکتوریا نولاند" سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیدارجان کری با اردوغان را تائید کرد.

نولاند تاکید کرد امیدوار است در این دیدارها تمامی مسائل منطقه از جمله مذاکرات سازش بین تشکیلات خودگردان و رژیم صهیونیستی بطور کامل مورد بحث و گفتگو قرار بگیرند.

نولاند در خصوص ارتباط سفر اردوغان به غزه با مذاکرات سازش از پاسخ مستقیم به خبرنگاران اجتناب کرده و گفت: ترکیه نفوذ زیادی در میان فلسطینیان دارد و می تواند از این مسئله برای ترغیب فلسطینیان برای مشارکت در این خصوص استفاده کند.