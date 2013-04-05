ساماندهی و جلوگیری از افزایش حاشیه نشینی نیاز جدی شهرهای کردستان است

به گزارش خبرنگار مهر، سالار مرادی ظهر امروز قبل از خطبه های نماز جمعه نایسر سنندج در جمع مردم این منطقه منفصل شهری اظهار داشت: جلوگیری از روند رو به رشد حاشیه نشینی و همچنین تلاش برای ساماندهی وضعیت فعلی یکی از نیازهای اصلی شهرهای کردستان به ویژه شهر سنندج به عنوان مرکز استان به شمار می رود.

وی ادامه داد: متاسفانه از ابتدای دهه هفتاد تاکنون پدیده حاشیه نشینی به صورت قارچ گونه در شهرهای مختلف استان به ویژه سنندج رشد کرد و امروز به شرایطی رسیده است که ساماندهی این محلات حاشیه ای ایجاد شده نیازمند اعتبارات کلان است و این روند هزینه های بسیار را برای استان ایجاد کرده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ایجاد روستاهای با جمعیت 30 هزار نفر در اطراف شهر سنندج بدون رعایت مسائل عمرانی و شهرسازی که امروز به یک معضل جدی در استان تبدیل شده است، گفت: انتظار می رود که با مدیریت مناسب و بهره برداری از تمامی ظرفیت ها زمینه برای رفع این مشکلات در سنندج و سایر شهرهای استان کردستان فراهم شود.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون بیش از 30 هزار نفر در نایسر که پیش از این روستایی کوچک بود ساکن شده اند، عنوان کرد: تامین نیازهای اولیه این میزان جمعیت ساکن در نایسر سنندج به دلیل نبود زیرساخت های لازم در حوزه های مختلف از جمله مشکلات جدی در کردستان به شمار می رود که انتظار می رود با جذب اعتبارات جهشی و همچنین مشارکت خود مردم محلی اقدامات مناسبی در راستای رفع مشکلات این منطقه اقدامات لازم صورت گیرد.

مرادی به مشکلات متعدد مردم ساکن در نایسر سنندج اشاره کرد و افزود: مشکلات حوزه آب و فاضلاب، عمران شهری، نبود زیرساخت های متعددی از جمله راه و مسکن، مسائل فرهنگی و ورزشی در کنار معضلات اجتماعی از جمله نیازهای اصلی مردم در این منقطه از استان کردستان به شمار می رود.

وی از پیگیری های متعدد صورت گرفته در راستای رفع نیازهای مردم ساکن در نایسر سنندج اشاره کرد و یادآور شد: در همین راستا ضمن دیدار با وزیر نیرو اعتبارات خوبی برای ساماندهی وضعیت آب و فاضلاب نایسر جذب شده است که انتظار می رود در سال جاری عملیات عمرانی برای رفع مشکلات این بخش آغاز شود.

نماینده مردم شهرستان های سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: با توجه به بازدید صورت گرفته از سوی معاونت هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان از نایسر سنندج انتظارات و نیازهای مردم از سوی دستگاه های دولتی به صورت ویژه مورد پیگیری قرار می گیرد.

سالار مرادی قبل از سخنرانی در مسجد جامع نایسر سنندج، با همراهی مهندس امیر قادری سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان ضمن دیدار با مردم از مهمترین مشکلات و نیازهای آنها اطلاع پیدا کرد.